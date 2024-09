WHO hỗ trợ 1 triệu viên khử trùng nước cho các hộ dân lũ lụt ở miền Bắc

WHO đã vận chuyển khẩn cấp và bàn giao 1 triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế và dự kiến sẽ được vận chuyển đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ngay trong ngày hôm nay.

WHO đã vận chuyển khẩn cấp và bàn giao 1 triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 13/9, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông tin đã vận chuyển cứu trợ khẩn cấp một triệu viên khử trùng nước để bảo vệ sức khỏe của hàng trăm nghìn người dân trên khắp các tỉnh của miền Bắc Việt Nam sau sự tàn phá nặng nề mà bão Yagi gây ra.

Cơn bão số 3 với sức gió mạnh, mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất đã làm ảnh hưởng đến hàng triệu người dân ở các tỉnh miền Bắc, làm ít nhất 325 người đã thiệt mạng hoặc mất tích cùng với hàng trăm người khác bị thương và hàng nghìn hộ dân buộc phải di dời. Trận bão cũng đã phá hủy 130.000 ngôi nhà và hàng trăm cơ sở y tế.

Bộ Y tế hướng dẫn cách xử lý nước sạch để dùng sau mưa lũ Cục Quản lý Môi trường Y tế (Bộ Y tế) hướng dẫn người dân cách xử lý nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt hằng ngày sau mùa bão lụt.

Tại nhiều nơi, cơn bão đã làm gián đoạn nguồn cung cấp nước thiết yếu cho các hộ gia đình và cơ sở y tế, khi lũ lụt, sạt lở đất, gió mạnh và cây đổ đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng nước và điện, sự tàn phá nặng nề này có thể mất nhiều tuần hoặc thậm chí lâu hơn nữa để sửa chữa và khắc phục.

Tiến sỹ Angela Pratt - Trưởng đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam, cho biết: “Chúng tôi vô vùng đau buồn khi số người thiệt mạng vẫn đang tiếp tục tăng và còn nhiều người ở trong vùng có nguy cơ gặp nguy hiểm do hậu quả của bão lũ.”

Là một phần trong nỗ lực của WHO để hỗ trợ Chính Phủ ứng phó với hậu quả của bão Yagi, WHO đã vận chuyển khẩn cấp và bàn giao 1 triệu viên khử trùng nước và 500 thùng chứa nước tới Bộ Y tế vào ngày 12/9 và dự kiến sẽ được vận chuyển đến các khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất ngay trong ngày hôm nay.

Đóng góp này của WHO sẽ giúp cung cấp khoảng 15 triệu lít nước sạch - đảm bảo nguồn nước uống an toàn trong nhiều ngày, nhiều tuần tới cho các hộ gia đình và sử dụng trong các cơ sở y tế tại 8 tỉnh, thành bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Bắc Giang, Cao Bằng, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Phú Thọ, Thái Nguyên và Yên Bái.

Tiến sỹ Pratt nhấn mạnh nước sạch rất quan trọng, giúp ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua nước và thực phẩm, để giúp các cơ sở y tế tiếp tục vận hành một cách an toàn và duy trì việc chăm sóc bệnh nhân, cho dù đó là những người bị thương trong bão, lũ, hay những người cần chăm sóc sức khỏe khẩn cấp hằng ngày.

Đóng góp này của WHO sẽ giúp cung cấp khoảng 15 triệu lít nước sạch - đảm bảo nguồn nước uống an toàn trong nhiều ngày, nhiều tuần tới cho các hộ gia đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ông Dương Đức Thiện - Chánh văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Y tế, cho biết trước những thiệt hại và tàn phá nghiêm trọng mà bão Yagi đã gây ra, Bộ Y tế đã chính thức yêu cầu viện trợ quốc tế. Bộ Y tế mong nhận được những hỗ trợ của các đối tác đáng tin cậy như WHO trong công tác ứng phó tức thời và công cuộc phục hồi về lâu dài.

WHO, cùng các cơ quan khác của Liên Hợp Quốc, đã tham gia vào các nhóm đánh giá chung được triển khai phối hợp cùng với Chính phủ để hiểu hơn về mức độ thiệt hại, đánh giá nhu cầu và đảm bảo sẵn sàng các hỗ trợ mục tiêu.

WHO cũng đang hợp tác chặt chẽ với chính quyền các địa phương và trung ương nhằm giám sát và nỗ lực ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua thực phẩm, nước và các bệnh truyền nhiễm khác trong những tuần và tháng tới đồng thời tiếp tục hỗ trợ Chính phủ huy động thêm các nguồn lực cần thiết.

Ngoài ra, với sự hỗ trợ từ USAID, WHO đang hợp tác với các đối tác của Chính phủ để phát sóng các thông điệp về đảm bảo an toàn bằng nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số thông qua đài phát thanh địa phương và loa phóng thanh cộng đồng nhằm giúp đảm bảo các cộng đồng dân tộc thiểu số, đặc biệt là ở những vùng sâu vùng xa, nhận được thông tin quan trọng về an toàn sức khỏe.

Tiến sỹ Pratt cho biết thêm WHO đang hợp tác chặt chẽ với Chính phủ và cam kết tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực ứng phó và khắc phục hậu quả theo mọi cách có thể./.