Xe chạy bằng năng lượng mới khiến các nhà bảo hiểm Trung Quốc "khánh kiệt"

SU7, chiếc xe năng lượng mới đầu tiên của Xiaomi Corp., có giá bán lẻ là 215.900 nhân dân tệ (29.735 USD) chi phí bảo hiểm tương đương với một chiếc xe chạy bằng động cơ đốt trong. (Nguồn: Reuters)

Sự phát triển nhanh chóng của các loại xe chạy năng lượng mới (NEV) tại Trung Quốc đang gây thua lỗ cho nhiều nhà bảo hiểm khi các quy định nghiêm ngặt khiến họ không thể tăng phí bảo hiểm lên mức sinh lời, dù phí bảo hiểm cho xe NEV cao hơn nhiều.

SU7, mẫu xe NEV đầu tiên của "gã khổng lồ" công nghệ Trung Quốc Xiaomi Corp., có giá bán lẻ 215.900 nhân dân tệ (29.735 USD)/chiếc. Tuy nhiên, phí bảo hiểm cho mẫu xe này tương đương với một chiếc xe chạy xăng có giá gấp đôi.

Đây là tình trạng khá phổ biến, vì chủ sở hữu NEV có khả năng nộp đơn yêu cầu bồi thường cao gấp đôi so với trung bình, theo dữ liệu của LexisNexis Risk Solutions.

Chủ tịch Viện Công nghệ Ôtô CIRI, một viện nghiên cứu chuyên về công nghệ xe liên quan đến bảo hiểm, Liu Shulin, đã nêu ra lý do khiến xe NEV có khả năng rủi ro cao hơn.

Một trong những lý do là xe NEV có thể tăng tốc nhanh hơn đáng kể so với xe truyền thống. Ví dụ, một chiếc Tesla Model 3 có thể đạt tốc độ 100 km/h chỉ trong 4,4 giây, gần gấp đôi thời gian so với một chiếc BMW chạy xăng có giá tương đương.

Một lý do khác là pin của xe NEV rất tốn kém để sửa chữa. Một số xe NEV chỉ có thể được sửa chữa tại hãng, thay vì các cửa hàng sửa chữa ôtô thông thường, do đó chi phí khá cao.

Một số tài xế xe NEV đi du lịch đường dài đã phàn nàn rằng họ không thể gia hạn bảo hiểm cho xe NEV vì xe của họ đã đi được hơn 20.000km trong năm trước, tương đương với trung bình hơn 54km mỗi ngày.

Tính đến cuối năm ngoái, khoảng 4,7% số xe lưu thông trên các tuyến đường Trung Quốc là xe NEV, nhưng chúng chiếm tới hơn 8% phí bảo hiểm ôtô.

Số lượng xe NEV được bảo hiểm của Trung Quốc tăng vọt từ khoảng 7 triệu chiếc năm 2021 lên hơn 20 triệu chiếc năm 2023, với tổng phí bảo hiểm tăng vọt từ hơn 30 tỷ nhân dân tệ lên gần 100 tỷ nhân dân tệ.

Mặc dù vậy, các nhà bảo hiểm thường thua lỗ khi cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho xe NEV.

Thông thường, các nhà bảo hiểm sẽ tránh thực hiện các giao dịch thua lỗ. Tuy nhiên, sự hỗ trợ của chính phủ đối với xe NEV khiến điều này trở thành một thách thức.

Các hướng dẫn về thúc đẩy phát triển bảo hiểm xanh, do Cơ quan Quản lý Tài chính Quốc gia (NFRA) ban hành vào tháng Tư, yêu cầu các nhà bảo hiểm chủ động cung cấp bảo hiểm cho xe NEV.

Lý do là giúp đất nước đạt được mục tiêu đưa mức phát thải đạt đỉnh vào năm 2030 và trung hòa carbon vào năm 2060.

Một giải pháp đơn giản là tăng phí bảo hiểm cho đến khi các đơn vị bảo hiểm có thể bắt đầu đạt lợi nhuận.

Nhưng quy định bảo hiểm hiện tại của Trung Quốc lại ngăn cản điều này. Phí bảo hiểm ôtô tại Trung Quốc chịu ảnh hưởng của hệ số định giá tự động.

Hiện, các cơ quan quản lý đã áp đặt một mức trần đối với hệ số này và không đủ cao để các nhà bảo hiểm có thể sinh lợi từ xe NEV./.

