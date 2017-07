Chuyển nạn nhân trong một vụ đánh bom xe ở Lashkar Gah, thủ phủ tỉnh Helmand. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Giới chức địa phương cho biết 23 nhân viên an ninh đã bị thương vong trong vụ tấn công ngày 20/7 của phiến quân Taliban nhằm vào các điểm kiểm tra an ninh tại huyện Shah Walikot, tỉnh Kandahar, miền Nam Afghanistan.Theo nguồn tin trên, một nhóm tay súng Taliban đã tấn công các điểm kiểm tra an ninh vào khoảng 2 giờ sáng giờ địa phương khiến 10 binh sỹ cùng sáu cảnh sát thiệt mạng và bảy cảnh sát khác bị thương. Một số tay súng Taliban cũng bị tiêu diệt trong quá trình giao tranh.Phát ngôn viên của cảnh sát tỉnh Kandahar Zia Durani đã xác nhận vụ việc trên nhưng từ chối cung cấp thêm thông tin chi tiết với lý do cuộc điều tra chỉ mới bắt đầu.Tỉnh Kandahar từng là thủ phủ tinh thần của phiến quân Taliban. Trong mấy năm qua tỉnh này hứng chịu một nhiều vụ tấn công đẫm máu của phiến quân.Cuối tháng 5/2016, một vụ tấn công tương tự tại huyện Shah Walikot đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 18 binh sỹ./.