Cảnh đổ nát sau các cuộc không kích tại tỉnh Helmand, Afghanistan ngày 10/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 17/7, lực lượng an ninh Afghanistan với sự yểm trợ của không quân Mỹ đã giành lại khu vực trung tâm của quận Nawa, phía Tây Nam tỉnh Helmand, từ phiến quân Taliban.Giới chức Mỹ cho biết với sự hậu thuẫn của máy bay chiến đấu F-16 và trực thăng tấn công Apache AH-64, lực lượng an ninh Afghanistan đã tiến hành chiến dịch trong 2 ngày gần thành phố Lashkar Gar, thủ phủ của tỉnh Helmand.Thắng lợi của chiến dịch sẽ giúp cải thiện tình hình an ninh ở Lashkar Gar, đặc biệt là khu sân bay bên ngoài thành phố.Theo đại diện giới chức an ninh Afghanistan, Trung tá cảnh sát Mohammad Omar sự hỗ trợ của quân đội Mỹ góp một phần quan trọng vào chiến dịch.Chiến dịch trên được tiến hành trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đang hoàn tất các kế hoạch để trình Tổng thống Mỹ Donald Trump một chiến lược mới ở Afghanistan trong một nỗ lực nhằm đảo ngược tình thế mà các tướng lĩnh quân đội Mỹ gọi là một "sự bế tắc" lớn nhất.Afghanistan từ lâu đã rơi vào tình trạng an ninh bất ổn do các cuộc giao tranh giữa quân đội nước này và phiến quân Taliban.Lợi dụng tình hình bất ổn, nhiều tổ chức khủng bố khác cũng đã thiết lập mạng lưới tại quốc gia này.Để đối phó với tình hình trên, thời gian gần đây, các lực lượng an ninh của Afghanistan đã tăng cường các chiến dịch an ninh trên cả nước để chống lại các tay súng Hồi giáo cực đoan, trong đó có lực lượng Taliban./.