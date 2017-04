Binh sỹ Ấn Độ tại lễ diễu binh ở New Delhi. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Mạng Zee News ngày 18/4 đưa tin trong bài phát biểu tại Hội nghị các chỉ huy Lục quân Ấn Độ, Bộ trưởng Quốc phòng nước này Arun Jaitley ngày 17/4 tuyên bố hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ.Một tuyên bố chính thức cho biết Bộ trưởng Jaitley khẳng định ''bất cứ khi nào những thách thức tăng lên hay bản chất của chúng thay đổi, Lục quân Ấn Độ luôn tự thể hiện tốt nhất.''Ông Jaitley cho biết thêm hiện đại hóa trang thiết bị quốc phòng là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Ấn Độ.Trong khi đó, trong bài phát biểu khai mạc của mình, Tư lệnh Lục quân Ấn Độ, Tướng Bipin Rawat nhấn mạnh tất cả ''các hệ thống'' đang hoạt động tốt.Ông Rawat cũng lưu ý rằng Lục quân Ấn Độ tiếp tục giữ vững một hình ảnh mạnh mẽ, uy tín và chuyên nghiệp, ông yêu cầu tất cả các đội ngũ luôn nỗ lực phát huy điều này.​Hãng PTI đưa tin chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 18/4 tái khẳng định quy chế Đối tác quốc phòng lớn đã dành cho Ấn Độ khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ H.R.McMaster gặp Thủ tướng nước chủ nhà Narendra Modi và có cuộc hội đàm với người đồng cấp Ajit Doval ở thủ đô New Delhi.Đây là chuyến thăm đầu tiên của một quan chức cấp cao trong chính quyền Trump tới Ấn Độ.Tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Ấn Độ cho hay trong cuộc gặp Thủ tướng Modi, hai bên đã trao đổi quan điểm về cách thức Mỹ và Ấn Độ có thể hợp tác với nhau để đối phó hiệu quả với thách thức khủng bố và thúc đẩy hòa bình, an ninh và ổn định khu vực.Về phần mình, ông McMaster đã chia sẻ triển vọng với Thủ tướng Modi về tình hình an ninh ở khu vực mở rộng, trong đó có Afghanistan, Tây Á và Triều Tiên.Tuyên bố do Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đưa ra viết: ''Cố vấn an ninh quốc gia McMaster đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ đối tác Mỹ - Ấn Độ và tái khẳng định việc coi Ấn Độ là một Đối tác quốc phòng lớn.''Ngoài cuộc gặp Thủ tướng Modi, ông McMaster đã gặp Bí thư đối ngoại Ấn Độ S. Jaishankar. Tuyên bố của Đại sứ quán Mỹ cho hay: ''Hai bên đã thảo luận về một loạt vấn đề song phương và khu vực, trong đó có lợi ích chung trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng và chống khủng bố.''Trước đó, các nguồn tin cho biết ông McMaster và ông Doval đã có các cuộc thảo luận chi tiết về quan hệ Ấn Độ-Mỹ, nhất là trong quan hệ về khía cạnh an ninh./.