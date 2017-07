Ngày 28/7, mạng tin Zeenews dẫn báo cáo của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước Quốc hội Mỹ mới đây cho biết Ấn Độ và Mỹ là “các đối tác tự nhiên” trong một loạt các vấn đề chính trị, kinh tế, an ninh và hai nước có cùng mong muốn thúc đẩy sự ổn định toàn cầu.Trong báo cáo chung trình bày trước Quốc hội Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis và Ngoại trưởng Rex Tillerson cho biết: "Chúng tôi thấy sự hội tụ ngày càng tăng với Ấn Độ về tầm nhìn chiến lược đối với khu vực và chúng tôi coi Ấn Độ là một đối tác an ninh quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và xa hơn.”Bản báo cáo gần 10 trang cũng nhấn mạnh hai nước vẫn duy trì quan hệ đối tác chiến lược trên diện rộng, được củng cố thông qua sự chia sẻ các giá trị dân chủ và lợi ích cũng như giao lưu nhân dân.Báo cáo cũng nhấn mạnh hợp tác quốc phòng đã nổi lên như một trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác Mỹ​-Ấn Độ và an ninh hàng hải đang là một trọng tâm trong tầm nhìn và khuôn khổ hợp tác quốc phòng song phương.Đây là báo cáo đầu tiên của chính quyền Tổng thống Donald Trump trước Quốc hội về mối quan hệ chiến lược giữa Ấn Độ và Mỹ./.