Thủ tướng Haiti từ chức trong khi Hội đồng chuyển tiếp chuẩn bị nắm quyền

Ông Ariel Henry. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Haiti Ariel Henry ngày 25/4 đã từ chức trong bối cảnh Hội đồng chuyển tiếp chuẩn bị nắm quyền nhằm khôi phục lại bình yên tại quốc gia vùng Caribe đang chìm trong khủng hoảng này.

Công báo Haiti nêu rõ Bộ trưởng Tài chính Patrick Boisvert sẽ đảm nhận cương vị quyền Thủ tướng.

Trong thư ngỏ đăng tải trên mạng xã hội, ông Ariel Henry cho biết Chính phủ của ông đã “phục vụ đất nước trong thời kỳ khó khăn."

Việc Thủ tướng Ariel Henry từ chức đánh dấu bước khởi đầu của một kỷ nguyên chính trị mới đối với Haiti.

Thủ tướng Henry được bổ nhiệm thay người tiền nhiệm Claude Joseph vài ngày trước khi Tổng thống Jovenel Moise bị ám sát ngày 7/7/2021.

Theo thỏa thuận chính trị được ký kết sau vụ ám sát, Haiti sẽ tổ chức bầu cử và Thủ tướng Henry chuyển giao quyền lực cho quan chức được bầu trước ngày 7/2/2024.

Tuy nhiên, ông Henry đã hoãn vô thời hạn cuộc bầu cử với lý do cần thiết lập lại an ninh để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra tự do, công bằng trong bối cảnh các băng nhóm tội phạm được trang bị vũ khí hạng nặng đẩy mạnh hoạt động ở nước này.

Sau đó, Tổng thư ký Liên hợp quốc António Guterres hoan nghênh việc thành lập Hội đồng chuyển tiếp ở Haiti và việc bổ nhiệm Thủ tướng lâm thời Michel Patrick Boisvert thay thế Thủ tướng Ariel Henry đã từ chức.

Tại cuộc họp báo ngày 25/4, ông Stéphane Dujarric, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, kêu gọi tất cả các bên ở Haiti “đẩy nhanh việc thực hiện đầy đủ các thỏa thuận chuyển tiếp," tổ chức các cuộc bầu cử mới để thiết lập các thể chế có tính hợp pháp cao hơn.

Tổng thư ký Liên hợp quốc thúc giục triển khai lực lượng an ninh đa quốc gia, được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ủy quyền, để hỗ trợ Cảnh sát Quốc gia Haiti.

Liên quan đến vấn đề này, người phát ngôn Dujarric cho biết nguồn tài chính cho lực lượng nêu trên vẫn rất thấp.

Người đứng đầu các hoạt động của Chương trình Lương thực Thế giới (WFP) Carl Skau cũng nêu bật những thiếu hụt cho các hoạt động nhân đạo.

Theo ông Skau, WFP chỉ còn đủ thực phẩm dự phòng để phân phát trong 6 tuần, trong khi có tới 5,5 triệu người Haiti sống phụ thuộc vào viện trợ nhân đạo.

Trong khi đó, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ, ông John Kirby, ngày 25/4 nhấn mạnh rằng việc Haiti có Thủ tướng lâm thời là “một bước quan trọng hướng tới các cuộc bầu cử tự do và công bằng," đồng thời cho biết Mỹ đã chuyển lô thiết bị đầu tiên cho Cảnh sát Quốc gia Haiti./.

Những ưu tiên hoạt động của Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp của Haiti Các ưu tiên của Hội đồng Tổng thống chuyển tiếp (CPT) của Haiti là khôi phục an ninh, tổ chức hội nghị quốc gia và cải cách hiến pháp, đồng thời tổ chức các cuộc tổng tuyển cử dân chủ.