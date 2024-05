Lực lượng an ninh đa quốc gia sẽ được triển khai ở Haiti trong tháng Năm

Cảnh sát siết chặt an ninh tại Port-au-Prince (Haiti) ngày 9/3/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngoại trưởng Bahamas - ông Fred Mitchell - xác nhận hoạt động triển khai lực lượng đa quốc gia để khôi phục an ninh ở Haiti sẽ bắt đầu từ ngày 26/5.

Ngoại trưởng Mitchell trong tuyên bố mới đây đã nhắc lại cam kết của Bahamas gửi 150 binh sỹ thuộc Lực lượng Phòng vệ đến hỗ trợ an ninh hàng hải cho Haiti trong khuôn khổ lực lượng đa quốc gia được Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc ủy quyền và do Kenya dẫn đầu.

Trong khi đó, Cảnh sát Quốc gia Haiti (PNH) cho hay lực lượng này có thể nhận được quân tiếp viện nước ngoài từ ngày 23/5.

Đến nay, bảy quốc gia châu Phi, châu Á và Caribe - gồm Kenya, Bahamas, Jamaica, Barbados, Benin, Chad và Bangladesh - đã bày tỏ sẵn sàng cung cấp nhân lực cho Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia được triển khai tại Haiti.

Theo ông Stéphane Dujarric - người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc, nguồn tài chính cho lực lượng này chưa đạt 10,6% mức ước tính cần thiết, do đó, Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia thành viên hào phóng hơn.

Về phần mình, thủ lĩnh liên minh các băng nhóm vũ trang “Viv Ansanm” - Jimmy Cherizier, biệt danh Barbecue - tuyên bố liên minh này sẽ chiến đấu để giải phóng Haiti “khỏi nanh vuốt của các chính trị gia truyền thống và những kẻ đầu sỏ tham nhũng.”

Liên quan đến kế hoạch triển khai Phái bộ Hỗ trợ An ninh Đa quốc gia tại Haiti, Barbecue quả quyết: “Không ai có thể khiến chúng tôi sợ hãi, khiến chúng tôi tin rằng họ sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi đất nước của mình.”./.

