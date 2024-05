Hạ viện Mỹ thông Đạo luật Nhận thức về chống bài Do Thái

Đạo luật Nhận thức về chống bài Do Thái, do nhóm hạ nghị sỹ lưỡng đảng đề nghị, đứng đầu là Hạ nghị sỹ Mike Lawler của đảng Cộng hòa, và được 15 hạ nghị sỹ Dân chủ đồng bảo trợ.

Toàn cảnh phiên họp Hạ viện Mỹ tại Washington, DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Với 320 phiếu thuận và 91 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 2/5 đã thông qua dự luật chống bài Do Thái trong bối cảnh xảy ra làn sóng biểu tình bất ổn tại nhiều trường đại học trên khắp nước Mỹ.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, dự luật trên, mang tên Đạo luật Nhận thức về chống bài Do Thái, do nhóm hạ nghị sỹ lưỡng đảng đề nghị, đứng đầu là Hạ nghị sỹ Mike Lawler của đảng Cộng hòa, đại diện cho bang New York và được 15 hạ nghị sỹ Dân chủ đồng bảo trợ.

Hiện văn kiện này được chuyển đến Thượng viện để bỏ phiếu thông qua.

Theo dự luật, Bộ Giáo dục Mỹ phải dùng định nghĩa của Liên minh Quốc tế tưởng niệm sự kiện Holocaust về chống bài Do Thái khi thực thi luật chống kỳ thị của liên bang.

Theo định nghĩa đó, bài Do Thái là “nhận thức nào đó về người Do Thái, có thể được bày tỏ bằng thù ghét người Do Thái.”

Định nghĩa này bao gồm việc tước đoạt quyền tự quyết của người Do Thái bằng cách cho rằng Israel là quốc gia phân biệt chủng tộc.

Thời gian qua, định nghĩa này đã gây nhiều tranh cãi, đặc biệt trong bối cảnh biểu tình bất ổn tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ liên quan tới xung đột ở Gaza. Những sinh viên biểu tình phản đối chiến dịch quân sự của Israel ở Gaza bị cáo buộc bài Do Thái.

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật chống bài Do Thái giữa lúc làn sóng biểu tình vẫn diễn ra.

Nhiều sinh viên biểu tình ủng hộ Palestine đang kêu gọi trường của họ ngừng tài trợ chiến dịch quân sự của Israel.

Trong khi đó, một số sinh viên Do Thái ở trường và giới chức dân cử gọi những cuộc biểu tình này là bài Do Thái, đồng thời cho biết họ đang lo sợ cho sự an toàn của bản thân.

Tính tới ngày 1/5, làn sóng biểu tình tại các trường đại học ở Mỹ diễn ra hầu như ôn hòa, mặc dù hàng trăm sinh viên và nhân viên đại học khắp nước Mỹ đã bị bắt, chủ yếu vì tội xâm phạm cơ sở đào tạo.

Giới chức đại học khắp cả nước cũng cho hay một số vụ bạo động mấy ngày qua phần lớn do người biểu tình không phải sinh viên gây ra./.

