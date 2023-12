Mỹ bắt giữ đối tượng nổ súng ngoài giáo đường Do Thái ở bang New York

Nghi phạm đi lại xung quanh giáo đường Do Thái ở thành phố Albany, thủ phủ của bang New York, với hành động khả nghi, sau đó dùng súng ngắn bắn một phát đạn cùng với những lời đe dọa.

Nghi phạm bị bắt giữ khi nổ súng trước giáo đường Do Thái ở thành phố Albany. (Ảnh: AP)

Thống đốc bang New York (Mỹ) Kathy Hochul cho biết ngày 7/12, lực lượng chức năng đã bắt giữ một nghi phạm nam giới sau khi đối tượng nổ súng bên ngoài giáo đường Do Thái ở thành phố Albany, thủ phủ của bang này. May mắn không có người thương vong trong vụ việc.



Theo bà Hochul, các nhân chứng đã nhìn thấy nghi phạm 28 tuổi trên đi lại xung quanh giáo đường với hành động khả nghi. Sau đó, đối tượng đã dùng súng ngắn bắn một phát đạn cùng với những lời đe dọa.



Vụ việc xảy ra chỉ vài giờ trước khi kỳ nghỉ Hanukkah của người Do Thái bắt đầu.

Bà Hochul tuyên bố New York phản đối mọi hành động gây thù hận, bài Do Thái và bài Hồi giáo, đồng thời cho biết cảnh sát sẽ nâng cao cảnh giác trong kỳ nghỉ Hanukkah.



Mỹ ban hành hướng dẫn an ninh với cộng đồng Do Thái và Hồi giáo trong nước Bộ An ninh Nội địa Mỹ khuyến nghị các cộng đồng Do Thái và Hồi giáo tại Mỹ thực hiện biện pháp phòng ngừa và ứng phó các mối đe dọa trong bối cảnh xảy ra xung đột giữa Israel và Hamas.

Sau khi xung đột Hamas-Israel nổ ra cách đây hai tháng, các cuộc biểu tình hay hoạt động bài Do Thái và bài Hồi giáo đã gia tăng ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Mỹ.

Ngày 6/12, Chính phủ Mỹ đã ban hành hướng dẫn an ninh cho những cộng đồng có đông người Do Thái và Hồi giáo sinh sống trong bối cảnh gia tăng mối đe dọa tấn công khủng bố ở nước này./.