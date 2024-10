Quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Peru lên tầm cao mới

Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 3/10, Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc đã thăm Peru và cùng Thứ trưởng Ngoại giao Peru John Peter Camino Cannock đồng chủ trì Tham vấn chính trị lần thứ 5 giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam-Peru.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc đã đến chào Chủ tịch Quốc hội Peru Eduardo Salhuana và đến thăm, làm việc với các cán bộ, nhân viên của Bitel - công ty của tập đoàn Viettel tại Peru.

Cùng tham gia đoàn có Đại sứ Việt Nam tại Brazil kiêm nhiệm Cộng hòa Peru Bùi Văn Nghị và một số cán bộ Đại sứ quán.

Tại cuộc tham vấn chính trị, hai bên đều hài lòng về những bước tiến quan trọng của quan hệ ngoại giao Việt Nam-Peru trong 30 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí sẽ thúc đẩy sớm trao đổi đoàn cấp cao, khai thác thêm các tiềm năng hợp tác còn nhiều dư địa trong quan hệ hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực viễn thông, khoa học kỹ thuật, nông nghiệp, khai khoáng, du lịch, văn hóa…

Hai bên cam kết nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trong các cơ chế mà cả hai bên là thành viên như Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), thúc đẩy hợp tác giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và Liên minh Thái Bình Dương (AP).

Về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, ủng hộ lẫn nhau ứng cử vào các cơ quan quan trọng của Liên hợp quốc thời gian tới.

Hai bên chia sẻ quan điểm của ASEAN về việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do, an ninh và an toàn hàng hải và hàng không ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế.

Trong trao đổi với lãnh đạo Quốc hội và Bộ Ngoại giao Peru, Thứ trưởng Hà Kim Ngọc khẳng định Việt Nam coi Peru là đối tác rất quan trọng và địa bàn đầu tư hàng đầu của Việt Nam ở khu vực Mỹ Latinh.

Thứ trưởng tỏ mong muốn các cơ quan chính quyền và Quốc hội Peru tạo điều kiện để Bitel mở rộng kinh doanh, phát triển hơn nữa, đóng góp tích cực vào phát triển bền vững và quá trình chuyển đổi số tại Peru.

Thứ trưởng chúc Peru tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC tháng 11/2024 tới đây và mong Peru chia sẻ kinh nghiệm để Việt Nam đảm nhận thành công vai trò nước chủ nhà APEC năm 2027.

Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Eduardo Salhuana và Thứ trưởng Ngoại giao John Peter Camino Cannock nhấn mạnh Peru rất coi trọng quan hệ với Việt Nam, sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để thúc đẩy trao đổi đoàn cấp cao.

Thứ trưởng John Peter tỏ mong muốn Việt Nam sớm mở Đại sứ quán thường trú tại Peru để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc mở rộng quan hệ hợp tác ngày càng phát triển giữa hai nước.

Các quan chức cấp cao Peru cũng đánh giá cao thành công và đóng góp của Bitel vào phát triển kinh tế-xã hội, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa của Peru.

Trước đó, trong cuộc làm việc với lãnh đạo công ty Viettel Peru (Bitel), Thứ trưởng Hà Kim Ngọc biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực và thành tích quan trọng mà công ty đạt được trong hoạt động đầu tư, kinh doanh tại Peru hơn 10 năm qua.

Thứ trưởng tỏ mong muốn Bitel tiếp tục chủ động, tích cực, sáng tạo hơn nữa để tiếp tục khẳng định vững chắc vị trí là một trong những công ty viễn thông và dịch vụ số hàng đầu tại Peru, qua đó đồng hành cùng Chính phủ và nhân dân Peru trong quá trình chuyển đổi số và đóng góp nhiều hơn nữa vào quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Năm 2024 là dịp kỷ niệm tròn 30 năm Việt Nam và Peru thiết lập quan hệ ngoại giao. Cuộc Tham vấn Chính trị lần thứ 5 giữa hai Bộ Ngoại giao đã diễn ra rất thực chất, hiệu quả, góp phần quan trọng chuẩn bị cho hoạt động trao đổi đoàn cấp cao giữa Việt Nam và Peru thời gian tới./.

Việt Nam và Peru tăng cường hợp tác trong lĩnh vực kiểm toán Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn chia sẻ kinh nghiệm với Tổng kiểm soát Peru trong thực hiện kiểm toán hợp tác đối với các mục tiêu phát triển bền vững.