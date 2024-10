Quan chức Liên hợp quốc: Tình hình an ninh tại Haiti đang trở nên tồi tệ

Cảnh sát siết chặt an ninh tại Port-au-Prince, Haiti. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/10, người đứng đầu Văn phòng Phối hợp của Liên hợp quốc tại Haiti (BINUH) Maria Isabel Salvador cảnh báo các băng nhóm ở Haiti đang gia tăng các cuộc tấn công ở nước này.

Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - vốn đã thông qua việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế đến Haiti cách đây hơn 1 năm nhằm giúp cảnh sát nước này khôi phục trật tự, bà Salvador nhấn mạnh: “Đáng tiếc là tình hình an ninh tại Haiti đang trở nên tồi tệ."

Theo bà, bạo lực gia tăng trong tuần qua ở thủ đô Porte-au-Prince, vùng ngoại ô, vùng nông nghiệp xung quanh.

Người đứng đầu BINUH cho biết phái bộ quốc tế tại Haiti vẫn “thiếu nguồn lực nghiêm trọng," ảnh hưởng đến việc triển khai và thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ cảnh sát Haiti.

Trước tình hình bạo lực leo thang, cảnh sát Haiti đang triển khai lực lượng đến các khu vực bạo loạn.

Theo ước tính của Liên hợp quốc, hơn 4.200 người đã phải rời bỏ nhà cửa sau khi bạo lực gia tăng xung quanh thủ đô Porte-au-Prince từ ngày 17/10, hầu hết đang lánh nạn tại các trại tạm thời ở trường học, nhà thờ và trung tâm y tế.

Tình trạng bạo lực ở quốc gia châu Mỹ này đã đẩy khoảng 700.000 người phải di dời và khiến hơn 5 triệu người phải đối mặt với nạn đói./.

