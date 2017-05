Lãnh đạo hai nước. (Nguồn: NDTV.com)

Ngày 1/5, Ấn Độ và Thổ Nhĩ Kỳ đã lên án chủ nghĩa khủng bố và cam kết hợp tác nhằm tăng cường quan hệ để ứng phó hiệu quả với mối nguy cơ này.Cam kết trên được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hiện đang ở thăm New Delhi.Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Modi cho biết đã có cuộc thảo luận sâu rộng với ông Erdogan về chủ nghĩa khủng bố.Theo Thủ tướng Modi, các quốc gia trên thế giới cần hợp tác trong việc phá vỡ mạng lưới khủng bố và nguồn tài chính của chúng, cũng như ngăn chặn việc đi lại qua biên giới của các phần tử khủng bố.Hai bên cũng khẳng định không có động cơ, mục đích, lý do hay cơ sở nào có thể biện hộ cho chủ nghĩa khủng bố.Liên quan lĩnh vực thương mại, Thủ tướng Modi cho rằng việc kim ngạch thương mại song phương đạt khoảng 6 tỷ USD là chưa tương xứng với quy mô của hai nền kinh tế.Ông cho biết hai nhà lãnh đạo đều tin rằng sức mạnh của hai nền kinh tế đem lại cơ hội to lớn để mở rộng và làm sâu sắc hơn nữa các mối liên kết thương mại của hai bên.Nhà lãnh đạo Ấn Độ khẳng định hai nước cần tiếp cận cơ hội kinh doanh bằng một cách thức chiến lược và dài hạn.Về phần mình, Tổng thống Erdogan đã lên án các vụ tấn công khủng bố gần đây tại Ấn Độ, đồng thời khẳng định Ankara luôn đoàn kết với New Delhi trong cuộc chiến chống khủng bố.Trước đó, ông Erdogan đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj và thảo luận về các vấn đề song phương.Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Gopal Baglay, trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ, đại diện hai nước cũng đã ký 3 thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực thông tin, công nghệ truyền thông, đào tạo và văn hóa.Tổng thống Erdogan tới Ấn Độ vào tối 30/4 trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 2 ngày.Trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Erdogan bày tỏ mong muốn có cuộc đối thoại xây dựng giữa New Delhi và Islamabad nhằm tìm ra một giải pháp cho cuộc xung đột đang nóng lên quanh khu vực Jammu và Kashmir.Ông kêu gọi có một giải pháp thông qua thương lượng cho cuộc tranh chấp này./.