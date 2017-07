Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì. (Nguồn: Reuters)

Ngày 28/7, Hãng thông tấn Ấn Độ PTI cho biết bên lề Hội nghị các cố vấn an ninh quốc gia của Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) đang diễn ra tại Bắc Kinh, Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval và Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì đã có cuộc gặp riêng để thảo luận về “các vấn đề chính” trong quan hệ song phương.Thông báo ngắn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, tại cuộc họp trên, phía Trung Quốc đã “giải thích quan điểm của Bắc Kinh về các vấn đề song phương và các vấn đề chính,” tuy nhiên không nêu rõ vấn đề tranh chấp tại Doklam có được thảo luận hay không.Dự kiến, Cố vấn an ninh quốc gia Ajit Doval cùng với người đồng cấp các quốc gia thành viên BRICS sẽ có cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong thời gian diễn ra hội nghị tại Bắc Kinh.Các cuộc gặp trên diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc và Ấn Độ đang đối đầu tại khu vực biên giới Doklam, giáp với Bhutan kéo dài gần 2 tháng qua, hai bên đều đổ lỗi cho nhau khiến căng thẳng leo thang./.