Ảnh minh họa. (Nguồn: indianexpress)

Ấn Độ đã vượt Mỹ trở thành nước có lượng người sử dụng Facebook lớn nhất thế giới, với tổng số 241 triệu người đang sử dụng so với con số 240 triệu ở Mỹ.Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nghiên cứu do trang The Next Web, một trong những trang cung cấp các xuất bản phẩm trực tuyến lớn nhất thế giới, cho thấy số người sử dụng Facebook ở Ấn Độ đang tăng nhanh hơn gấp 2 lần so với số người sử dụng ở Mỹ.Tính riêng 6 tháng vừa qua, số thành viên của mạng xã hội lớn nhất thế giới tại Ấn Độ tăng 27%, so với mức tăng trưởng 12% ở Mỹ trong cùng thời kỳ.Mặc dù vậy, báo cáo trên cho rằng dù có số người sử dụng Facebook lớn nhất song sự xâm nhập của truyền thông xã hội vào Ấn Độ vẫn còn thấp khi chỉ có 19% số người dân nước này sử dụng Facebook trong tháng 6.Số người sử dụng Facebook ở Ấn Độ còn cho thấy sự mất cân bằng về giới khi nam giới chiếm tới 3/4 số người sử dụng. Trong khi đó tại Mỹ, số người đang sử dụng Facebook là nữ giới chiếm tới 54%. Ngoài ra, hơn một nửa số người sử dụng Facebook ở quốc gia Nam Á này có độ tuổi dưới 25.Trước đó, hồi cuối tháng 6 vừa qua, mạng xã hội lớn nhất toàn cầu Facebook đã chính thức cán mốc 2 tỷ người sử dụng hàng tháng. Thành lập năm 2004 bởi những chàng trai trẻ đam mê công nghệ, Facebook đã cán mốc một tỷ người sử dụng từ năm 2012.Trong suốt chặng đường phát triển, Facebook đã không ngừng thay đổi và nâng cấp các chức năng để bắt kịp thị hiếu người sử dụng và tăng sức cạnh tranh với các đối thủ "trẻ khỏe" hơn như Snapchat.Gần đây, mạng xã hội này còn trình làng dự án sản xuất các chương trình truyền hình và các gameshow trên chính ứng dụng này.Không chỉ đặt mục tiêu trở thành mạng xã hội lớn nhất toàn cầu mà Facebook còn hướng tới mục tiêu đưa thế giới xích lại gần nhau hơn./.