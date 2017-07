Cuộc tập trận Talisman Sabre 2017. (Nguồn: News Corp Australia)

Một tàu gián điệp công nghệ cao của Hải quân Trung Quốc đã bị phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Queensland để do thám cuộc tập trận Talisman Sabre 2017 giữa Australia và Mỹ.Các quan chức quốc phòng Australia coi đây là một hành động “khiêu khích” và “không thân thiện.”Hãng tin ABC cho biết tàu do thám lớp Đông Điệu 815 (AGI) của Trung Quốc đã bị Lực lượng hải quân Australia phát hiện ở vùng biển quốc tế trong lúc Australia và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận đổ bộ có quy mô lớn nhất từ trước tới nay.Tàu lớp Đông Điệu 815 của Trung Quốc được trang bị hệ thống thông tin liên lạc tiên tiến để nghe trộm hoạt động của quân đội nước khác.Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Australia (ADF) khẳng định tàu gián điệp Trung Quốc đã hoạt động trái phép ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc của Australia trong lúc nước này và Mỹ đang tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung.Dù tàu Trung Quốc vẫn ở bên ngoài lãnh hải nhưng nó nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Australia ở Biển Coral.Đây là sự việc đáng báo động vì trước kia chưa từng xuất hiện một tàu quân sự do thám nào ở ngoài khơi bờ biển nước này.Chỉ vài ngày trước đó, ADF đã đón tiếp một phái đoàn cấp cao của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) trong một chuyến thăm được cho là “thiện chí.”Trong chuyến thăm đó, hai bên đã “trao đổi thẳng thắn, cởi mở và mang tính xây dựng về các vấn đề an ninh khu vực” trong đó có tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông./.