Ảnh minh họa. (Nguồn: ABC News)

Reuters đưa tin ngày 22/7, Lực lượng phòng vệ Australia (ADF) cho biết một tàu do thám Trung Quốc đã bị phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Australia, gần địa điểm đang diễn ra cuộc tập trận chung giữa nước này với Mỹ và New Zealand.Trong một tuyên bố, ADF khẳng định tàu do thám Type 815 lớp Đông Điều của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã hoạt động ở ngoài khơi bờ biển phía Đông Bắc trong quá trình diễn ra cuộc tập trận Talisman Sabre.Tàu này di chuyển bên ngoài lãnh hải Australia song ở bên trong vùng đặc quyền kinh tế của Australia trên biển Coral.Tuyên bố nhấn mạnh: "Sự hiện diện của tàu trên không làm giảm bớt mục tiêu của cuộc tập trận. Australia tôn trọng quyền của tất cả các nước trong việc thực thi tự do hàng hải trong vùng biển quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế."Hơn 30.000 binh lính của Mỹ, New Zealand và Australia đang tham gia cuộc tập trận diễn ra 2 năm một lần nói trên, dự kiến sẽ kéo dài tới cuối tháng Bảy này./.