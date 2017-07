Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull, Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton và Bộ trưởng Tư pháp George Brandis tại cuộc họp báo ở Canberra ngày 18/7. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Trong nỗ lực chống chủ nghĩa khủng bố, Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 18/7 thông báo nước này đã thành lập Bộ Nội vụ, một “siêu bộ” kết hợp giữa cơ quan tình báo nội địa, lực lượng biên phòng và cảnh sát liên bang.Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, phát biểu với báo giới sau cuộc họp Nội các, Thủ tướng Malcolm Turnbull cho biết Bộ Nội vụ mới sẽ do Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton đứng đầu và điều hành hoạt động theo mô hình Bộ Nội vụ Anh.Bộ này sẽ có một văn phòng tình báo quốc gia đóng vai trò điều phối giống như văn phòng của tất cả đồng minh thân cận nhất của Australia và một trung tâm an ninh mạng hoạt động 24/24 giờ.Thủ tướng Turnbull cho rằng đây là "sự thay đổi lịch sử" cần thiết nhằm giải quyết vấn đề khủng bố, nhấn mạnh rằng cần phải có những biện pháp mới phù hợp với sự phát triển của các phương thức khủng bố, đồng thời khẳng định mô hình tập trung sẽ đảm bảo sự phối hợp tốt hơn giữa các cơ quan an ninh của Australia.Tuy nhiên, Giáo sư John Blaxland​ của Trung tâm nghiên cứu quốc phòng và chiến lược thuộc Đại học Quốc gia Australia (ANU) đã lên tiếng cảnh báo về những rủi ro nghiêm trọng khi Chính phủ liên bang quyết định thành lập bộ trên.Theo ông Blaxland, ông chưa thấy bất kỳ bằng chứng thuyết phục nào cho sự thay đổi này vì đến nay các lực lượng an ninh và tình báo Australia hoạt động vẫn rất hiệu quả.Việc thay đổi cơ cấu có thể tạo ra những vấn đề khó lường và khả năng đáp ứng nhiệm vụ có thể sẽ kém hiệu quả. Bộ mới có quyền lực giống như Bộ Nội vụ ở Anh, trong đó giám sát tất cả các cơ quan an ninh nội địa.Vai trò mới của Bộ trưởng Nhập cư Dutton có thể sẽ ảnh hưởng đến các chức vụ khác như Tổng Chưởng lý George Brandis, Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan.Trước đó, ngày 17/7, Thủ tướng Turnbull đã công bố mở rộng vai trò và quyền hạn của Lực lượng Quốc phòng Australia (ADF) trong việc hỗ trợ lực lượng cảnh sát bang và vùng lãnh thổ để giải quyết các mối đe dọa khủng bố.Theo đó, một điều khoản trong Đạo luật Quốc phòng sẽ được bãi bỏ để tạo điều kiện cho cảnh sát các bang và vùng lãnh thổ có thể yêu cầu sự hỗ trợ của ADF trong việc đối phó với một vụ tấn công khủng bố.Việc cải cách an ninh ở Australia diễn ra sau một loạt vụ tấn công, vốn làm tăng thêm lo ngại về nguy cơ xảy ra các sự vụ do các chiến binh thánh chiến trở về từ Trung Đông thực hiện.Cảnh sát chống khủng bố cũng đã tiến hành một loạt vụ bắt giữ kể từ cuối năm 2014 trên khắp cả nước, đồng thời và cho biết đã ngăn chặn 12 vụ tấn công khủng bố trong vài năm qua.Tuy nhiên, một số vụ tấn công lẻ tẻ vẫn xảy ra, trong đó có vụ khủng bố và bắt cóc con tin ở quán cà phê Lindt Chocolate tại trung tâm thành phố Sydney năm 2014, làm 2 con tin thiệt mạng./.