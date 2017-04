Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội được các trợ lý bảo vệ trong lúc đọc văn bản công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Quang cảnh hỗn loạn tại buổi xin lỗi. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Cha của người bị hại vô cùng bức xúc tại buổi xin lỗi này. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Ông Hàn Đức Long. (Ảnh: Tùng Lâm/TTXVN)

Chiều 25/4, tại Ủy ban Nhân dân xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Tòa án cấp cao tại Hà Nội tổ chức xin lỗi công khai đối với ôngÔng Long, 58 tuổi, là người ở địa phương trên, từng bị các cơ quan tố tụng kết án tử hình về tội giết người, hiếp dâm trẻ em trong một vụ án nghiêm trọng xảy ra tại địa phương từ năm 2005.Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án Tòa án Cấp cao tại Hà Nội đã đọc lời xin lỗi công khai, thay mặt các cơ quan tiến hành tố tụng xin lỗi công khai đối với ông Hàn Đức Long; bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ với những mất mát đau thương xảy ra đối với gia đình nạn nhân (cháu Nguyễn Thị Y.); đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền, người dân địa phương tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình cháu Nguyễn Thị Y. giảm bớt đau thương, mất mát.Tuy nhiên, vì hung thủ thực sự của vụ án vẫn chưa được đưa ra ánh sáng nên việc công khai xin lỗi này đã gây ra một sự bức xúc mạnh mẽ đối với người dân địa phương, nhất là gia đình của người bị hại. Buổi xin lỗi đã diễn ra vô cùng căng thẳng và hỗn loạn.Vào năm 2005, tại xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang xảy ra vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em, nạn nhân là cháu Nguyễn Thị Y. (5 tuổi).Liên quan đến vụ án này, ông Hàn Đức Long bị các cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang bắt giữ và xác định là hung thủ.Tại các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm do Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Giang và Tòa Phúc thẩm-Tòa án Nhân dân tối cao mở sau đó, ông Hàn Đức Long đều bị tuyên án tử hình với các tội danh “Hiếp dâm trẻ em," "Giết người."Tuy nhiên, đến ngày 20/12/2016, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã ra các quyết định đình chỉ vụ án, hủy bỏ biện pháp tạm giam, trả tự do cho ông Hàn Đức Long do xác định không có đủ các chứng cứ để buộc tội ông.Một số hình ảnh hỗn loạn trong buổi xin lỗi công khai: