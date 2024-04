Vụ tai nạn lao động ở Yên Bái: Khởi tố 1 nhân viên nhà máy ximăng

Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động.

Bị can Trần Mạnh Hùng tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái. (Ảnh: Công an Yên Bái/TTXVN phát)

Tối 23/4, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái thông tin về việc Công an tỉnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam trong vụ án “Vi phạm quy định về an toàn lao động” xảy ra tại Công ty cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng phối hợp với các cơ quan, ngành chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ngày 22/4/2024 tại Công ty cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái.

Công ty Cổ phần Ximăng và Khoáng sản Yên Bái, nơi xảy vụ tai nạn lao động khiến 10 người thương vong. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh ban đầu và các tài liệu, chứng cứ điều tra thu thập được, ngày 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về an toàn lao động,” quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Mạnh Hùng (sinh năm 1980, trú tại Tổ 8, phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái, là nhân viên cân băng liệu của Nhà máy Ximăng Yên Bái) về tội Vi phạm quy định về an toàn lao động, quy định tại khoản 3 Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thi hành các quyết định, lệnh tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đang tích cực điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi phạm tội của bị can Trần Mạnh Hùng cũng như những vi phạm của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật./.

