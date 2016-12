Một cặp đôi người Trung Quốc đã gây bức xúc dư luận nước này khi bán đi đứa con của mình với lý do không có tiền nuôi đứa trẻ.Tuy nhiên, điều kỳ lạ rằng ngay sau khi bán được bé gái với giá 20.000 nhân dân tệ (70 triệu đồng), họ lại chi 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7 triệu đồng) để mua một con mèo.Theo QQ, Đinh và Giả, lần lượt sinh năm 1990 và 1991, đều là người Gia Thiện, tỉnh Chiết Giang, sống cùng nhau từ năm 2009. Tuy nhiên, cả hai người đều không có công việc ổn định, hai gia đình không đồng ý cho họ qua lại nên không đăng ký kết hôn.Tháng 6/2013, Đinh mang thai gần đến kỳ sinh nở nhưng họ không có tiền làm thủ tục sinh em bé. Họ nghĩ rằng những người không thể có con sẽ sẵn sàng bỏ tiền để mua em bé.Vì vậy, họ đăng thông tin lên các diễn đàn, nói rằng người mẹ trẻ sắp lâm bồn nhưng không đủ năng lực nuôi con nên muốn tìm người mua.Rất nhanh sau đó đã có người mua liên hệ với họ. Sau khi so sánh giá cả, họ đã giao dịch với người mua ở Từ Châu, Giang Tô. Hai bên thỏa thuận bán em bé với giá 20.000 nhân dân tệ.Sau đó, dưới sự sắp xếp của người mua, Đinh đã sinh em bé tại một bệnh viện tư ở tỉnh Sơn Đông.Ngay sau khi nhận 20.000 nhân dân tệ, Đinh và Giả đã trở về quê. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng phát hiện ra vụ giao dịch.Đinh nói rằng: "Chúng tôi bất đắc dĩ mới làm vậy, đều không có công việc ổn định vì vậy chỉ có thể tặng con cho gia đình khác, cũng là vì tốt cho con."Trong khi đó, khi được hỏi về số tiền 20.000 nhân dân tệ, Giả nói rằng: "Chúng tôi chi tiêu cho sinh hoạt và mua một con mèo."Câu trả lời này khiến mọi người kinh ngạc và đặt câu hỏi tại sao không có tiền nuôi chính con gái của mình nhưng lại có tiền nuôi mèo?Giả nói: "Đúng lúc đó trên mạng có người bán mèo mà cô ấy rất thích nên tôi đã mua để an ủi cô ấy."Theo điều tra, đây không phải là lần đầu tiên Đinh bán con. Tháng 4/2012, cô ta cũng từng bán con gái đầu với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 35 triệu đồng)./.