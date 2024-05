Mỹ thúc đẩy việc trục xuất nhanh người xin tị nạn có tiền án

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất quy định mới cho phép sớm trục xuất những người xin tị nạn được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia hoặc những trường hợp từng bị kết án do phạm tội nghiêm trọng.

Lực lượng tuần tra biên giới kiểm tra giấy tờ của người di cư tại Eagle Pass, Texas, Mỹ, ngày 4/2/2024. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 9/5, Bộ An ninh Nội địa Mỹ đề xuất quy định mới cho phép sớm trục xuất những người xin tị nạn được coi là mối đe dọa an ninh quốc gia hoặc những trường hợp từng bị kết án do phạm tội nghiêm trọng.



Quy định đề xuất này sẽ cho phép nhà chức trách từ chối tiếp nhận hồ sơ của những người xin tị nạn có lý lịch tội phạm chỉ trong vòng vài ngày kể từ khi những người này đến Mỹ. Đề xuất này sẽ có hiệu lực sau 30 ngày thảo luận công khai.



Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng An ninh Nội địa Alejandro Mayorkas nêu rõ một khi có hiệu lực, quy định trên sẽ cho phép nhanh chóng xác định và loại bỏ những cá nhân có nguy cơ đe dọa an ninh cũng như không có cơ sở pháp lý để được cấp quy chế tị nạn tại Mỹ.

Quy định này nhắm vào những người bị kết án vì tội ác đặc biệt nghiêm trọng nào đó, hoặc do tham gia vào việc hành hung người khác hoặc liên quan khủng bố, hay có thể không được chấp thuận vì lý do an ninh quốc gia.



Theo Bộ An ninh Nội địa Mỹ, hiện tại, những người nộp đơn xin tị nạn được phép ở lại cho đến khi trường hợp của họ được một thẩm phán về nhập cư thụ lý, song quá trình xem xét, xử lý hồ sơ có thể mất nhiều năm và tiêu tốn nhiều nguồn lực.



Số liệu của Chính phủ Mỹ cho thấy vào tháng 3 năm nay, nhà chức trách nước này đã chặn gần 190.000 người vượt biên trái phép tại khu vực giáp giới Mexico.

Hầu hết trong số đó là người Mỹ Latinh. Con số này giảm nhẹ so với tháng 2 và giảm nhiều so với mức 302.000 người được ghi nhận vào tháng 12 năm ngoái./.

