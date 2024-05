Công ty Blue Origin lập kỷ lục đưa người cao tuổi nhất bay vào vũ trụ

Cựu phi công của Lực lượng Không quân Mỹ Ed Dwight, ngoài 90 tuổi, trở thành người cao tuổi nhất từng bay vào vũ trụ - trong chuyến bay sáng 19/5 (giờ địa phương) trên tàu New Shepard NS-25.

Tên lửa đẩy New Shepard của Blue Origin rời bệ phóng tại bãi phóng Launch Site One, gần thị trấn Van Horn, bang Texas (Mỹ), ngày 31/3/2022. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Sau một thời gian gián đoạn, ngày 19/5, công ty dịch vụ du lịch vũ trụ Blue Origin của tỷ phú Mỹ Jeff Bezos đã nối lại chuyến bay đưa một số nhà thám hiểm lên vũ trụ.

Trong chuyến bay này, cựu phi công của Lực lượng Không quân Mỹ Ed Dwight, ngoài 90 tuổi, trở thành người cao tuổi nhất từng bay vào vũ trụ.

Tàu vũ trụ New Shepard NS-25 đã được phóng lên lúc 9h36 sáng giờ địa phương (21h36 giờ Việt Nam) từ căn cứ Launch Site One ở phía Tây bang Texas (Mỹ).

Đây là chuyến bay thứ bảy chở khách vào vũ trụ của Blue Origin. Đến nay các tàu New Shepard đã đưa 31 người vào vũ trụ.

Dịch vụ này đã bị gián đoạn từ ngày 12/8/2022, khi một tàu vũ trụ New Shepard đột ngột phát nổ ngay sau khi cất cánh. Rất may hệ thống cứu hộ đã kịp thời hoạt động, bật động cơ đẩy khẩn cấp để tách khỏi tàu và sau đó hạ cánh an toàn.

Dù không có ai bị thương hay tài sản bị hỏng hóc, nhưng vụ việc đã khiến loại tàu vũ trụ này bị cấm bay trong hai năm.

Tàu New Shephard là hệ thống tên lửa nhỏ có thể tái sử dụng, đóng vai trò như một bước đệm cho những khát vọng khám phá không gian sâu hơn, bao gồm phát triển tên lửa hạng nặng và tàu đổ bộ Mặt Trăng./.

