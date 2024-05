Chuyên gia khuyên bạn nên ăn dứa mỗi ngày vì lý do này

Dứa chứa nhiều vitamin và khoáng chất. (Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Đừng để lớp vỏ gai góc đó đe dọa bạn. Dứa đủ ngọt để cạnh tranh với hầu hết các loại kẹo và nó tốt cho sức khỏe của bạn hơn nhiều.

Chuyên gia dinh dưỡng Julia Zumpano của Cleveland Clinic (Mỹ) đã nói như vậy về loại trái cây nhiệt đới thơm ngon này.

1. Cung cấp nhiều chất dinh dưỡng

Dứa có lượng calo thấp và chứa nhiều vitamin, khoáng chất. Một cốc dứa cắt miếng sẽ mang lại:

Vitamin C: Bạn sẽ nhận được khoảng 1/3 lượng vitamin C được khuyến nghị hàng ngày, cần thiết cho sự tăng trưởng, phát triển và sửa chữa tất cả các mô cơ thể. Vitamin C giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của bạn và cũng có thể giúp chống lại ung thư, bệnh tim và viêm khớp.

Mangan: Quả dứa là một trong số ít trái cây giàu mangan. Mangan là một khoáng chất cần thiết cho cơ thể để xây dựng xương và mô liên kết. Bạn thậm chí không cần phải ăn nhiều loại trái cây - một bát dứa cung cấp cho cơ thể của bạn 73% lượng mangan cần thiết trong ngày.

Chất xơ: Gần 10% nhu cầu chất xơ hằng ngày của bạn nằm trong một quả dứa. Chuyên gia dinh dưỡng Zumpano nói: “Chất xơ cần thiết cho đường ruột khỏe mạnh và có thể giúp bạn ngăn chặn cơn đói."

(Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Vitamin B: Dứa cung cấp cho bạn một lượng vitamin B lành mạnh, bao gồm thiamin, niacin, B6 và folate. Những chất dinh dưỡng này giúp cơ thể bạn xử lý năng lượng từ thực phẩm bạn ăn. Chúng cũng rất quan trọng trong việc hình thành các tế bào hồng cầu mới mang ôxy đến các cơ quan và mô của bạn.

Khoáng chất khác: Dứa chứa một số khoáng chất mà cơ thể bạn cần cho các hoạt động hằng ngày, bao gồm đồng, kali và magiê.

2. Thúc đẩy quá trình chữa lành mô

Chuyên gia Zumpano chia sẻ: “Dứa là thực phẩm duy nhất được biết có chứa bromelain, một loại enzyme giúp da và các mô mau lành. Bromelain dường như sản xuất ra các chất chống lại cơn đau và sưng tấy.”

Bromelain từ dứa cũng có thể giúp làn da của bạn mau lành sau phẫu thuật hoặc chấn thương.

3. Chống viêm

Chuyên gia Zumpano giải thích: “Viêm là một quá trình tự nhiên xảy ra trong cơ thể chúng ta để giúp chống lại bệnh tật, nhưng viêm quá nhiều, đặc biệt là trong thời gian dài, có thể dẫn đến các tình trạng như viêm khớp dạng thấp và ung thư.”

Bromelain trong dứa có thể giúp chống viêm và có thể ngăn chặn sự phát triển của một số khối u.

"Tuy nhiên, không phải cứ ăn dứa là có thể đảm bảo bạn không bị ung thư," chuyên gia Zumpano nói.

“Nhưng ăn nhiều trái cây và rau quả nhiều màu sắc, bao gồm cả dứa, là một cách tốt để giúp ngăn ngừa ung thư và các tình trạng sức khỏe khác,” Zumpano cho biết thêm.

4. Hỗ trợ tiêu hóa

Đây là một lý do để biến dứa thành món tráng miệng của bạn: dứa chứa một lượng chất xơ đáng kể, có liên quan đến việc tiêu hóa tốt hơn.

Bromelain cũng được cho là có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa, mặc dù không có đủ bằng chứng khoa học để khẳng định chắc chắn.

5. Giảm đau viêm khớp

Khả năng chống viêm của bromelain trong dứa có thể giúp giảm đau cho những người bị viêm xương khớp.

Khả năng chống viêm của bromelain trong dứa có thể giúp giảm đau cho những người bị viêm xương khớp. (Ảnh: Lan Phương/Vietnam+)

Chuyên gia Zumpano gợi ý: “Nếu bạn bị đau khớp do viêm xương khớp, hãy thử thêm dứa vào chế độ ăn uống của mình, nhưng đừng ngừng dùng thuốc hoặc thay đổi liều lượng mà không nói chuyện với bác sỹ.”

6. Có thể giúp giảm cân

Hầu hết các chuyên gia giảm cân đều khuyên bạn nên áp dụng chế độ ăn nhiều trái cây và rau quả. Dứa có thể là loại trái cây tốt nhất trong chế độ ăn kiêng của bạn vì các enzyme của nó có thể giúp đốt cháy chất béo.

Chuyên gia Zumpano lưu ý: “Các nghiên cứu về dứa như một chất hỗ trợ giảm cân chỉ dựa trên động vật, vì vậy chúng tôi cần thêm bằng chứng về tuyên bố này.” “Nhưng việc thêm một số loại trái cây tốt cho sức khỏe này vào chế độ ăn uống của bạn chắc chắn không gây hại gì.”

7. Giúp phục hồi sau tập luyện

Khi cơ bắp của bạn "làm việc chăm chỉ," chúng sẽ gây ra tình trạng viêm - dẫn đến tình trạng đau nhức không thể tránh khỏi và có thể khiến bạn phải nghỉ tập tới vài ngày. Và việc thêm dứa vào các bữa ăn có thể giúp bạn quay lại chế độ tập luyện sớm hơn một chút.

Chuyên gia Zumpano nói: “Khả năng chống viêm trong dứa có thể làm dịu cơ bắp và giúp chúng phục hồi nhanh hơn”./.

