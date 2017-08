Hình ảnh ghi lại cảnh người đàn ông đánh cảnh sát (Ảnh cắt từ clip)

Khi được cảnh sát giao thông yêu cầu cho phương tiện đi thẳng, tránh gây ùn tắc, người đàn ông đã xuống xe, dùng gậy golf đánh người thi hành công vụ.Sự việc trên xảy ra vào khoảng 17 giờ 40 phút chiều 4/8 tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.Trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải đoạn video ghi lại hình ảnh một người đàn ông dùng gậy golf đánh cảnh sát giao thông rồi bỏ chạy. Trước đó, người này liên tục văng tục và có những lời lẽ không hay với người thi hành công vụ.Đoạn clip nhanh chóng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.Lãnh đạo đội Cảnh sát giao thông số 3 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Hà Nội) đã xác nhận sự việc trên.Đại diện đơn vị này cho biết thêm: Trước đó, người đàn ông này cũng đã đánh các chiến sỹ thuộc đội Cảnh sát giao thông số 2.Cụ thể, người này điều khiển ôtô theo hướng Nguyễn Chí Thanh về Đê La Thành. Người này có ý định rẽ vào bệnh viện Nhi trung ương (đường Đê La Thành), do vào khung giờ cao điểm cấm ôtô nên cảnh sát đã ra hiệu cho xe đi thẳng.Lúc này, tài xế đã xuống xe và đánh luôn các chiến sỹ cảnh sát giao thông thuộc đội 2 rồi bỏ chạy.Khi chiếc xe lưu thông tới khu vực đường Nguyễn Chí Thanh thì tổ công tác tại đây phát hiện và ra tín hiệu dừng xe.Tuy nhiên, tài xế tiếp tục dừng xe giữa đường và tiếp tục cầm gậy golf đánh cảnh sát vào mạn sườn rồi bỏ chạy.Ngay sau đó, đối tượng đã bị bắt giữ và bàn giao cho Công an phường Láng Thượng điều tra, xử lý.Hiện sự việc trên đang tiếp tục được điều tra làm rõ./.