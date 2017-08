Nữ hành khách bị bắt giữ cùng với tang vật tại Tân Sơn Nhất. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Số ma túy bị thu giữ. (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Chiều 8/8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này phối hợp với Cục Điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan, Đội Kiểm soát ma túy – Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) – Bộ Công an và Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) – Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt giữ một nữ hành khách, 37 tuổi, quốc tịch Việt Nam, ngụ tại tỉnh Bình Thuận, do vận chuyển trái phép ma túy khi đáp chuyến bay từ Brazil về đến Thành phố Hồ Chí Minh.Cụ thể, sau khi kiểm tra, khám xét hành lý của nghi phạm, các lực lượng chức năng đã phát hiện 4 gói cocain được cất giấu tinh vi trong quần áo, mỹ phẩm, giày dép và đồ dùng cá nhân khác nhằm qua mặt sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.Qua lời khai ban đầu, nghi phạm khai nhận có quen biết và quan hệ tình cảm với một đối tượng người Nigeria thông qua mạng xã hội và được đối tượng này cho tiền mua vé máy bay, rủ sang Brazil chơi. Khi về nước, được đối tượng trên nhờ mang quà về cho người nhà tại Thành phố Hồ Chí Minh. Khi về đến sân bay Tân Sơn Nhất thì bị lực lượng hải quan phát hiện số ma túy trên và bắt giữ.Hiện Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất đã bàn giao toàn bộ người và tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra làm rõ vụ việc.Trong 5 năm gần đây, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và các lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ 52 nghi phạm (trong đó có 32 phụ nữ, gồm 19 người mang quốc tịch Việt Nam và 13 người nước ngoài) với tội danh vận chuyển trái phép các chất ma túy qua cửa ngõ Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất./.