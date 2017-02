Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Theo Công an tỉnh Hà Nam, đêm 6/2, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh đã bắt quả tang ổ nhóm gồm 12 đối tượng đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà vợ chồng Nguyễn Hồng Lĩnh, sinh năm 1976 và Nguyễn Thị Kim Oanh, sinh năm 1981 (thôn Kiều, xã Tiên Tân, thành phố Phủ Lý).Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 200 triệu đồng, 6 sổ tiết kiệm của Lĩnh với tổng số tiền 570 triệu đồng, nhiều giấy tờ liên quan đến hoạt động cầm đồ, cho vay nặng lãi của vợ chồng Lĩnh, 8 xe máy, 1 ôtô, 2 điện thoại di động, 1 kiếm cùng nhiều vật chứng khác.Bước đầu, các đối tượng khai nhận, chúng thường tụ tập đánh bạc ở nhà vợ chồng Lĩnh vào chiều tối và đêm. Vợ chồng Lĩnh thu của mỗi con bạc 200.000 đồng/ca. Khi các con bạc đến chơi, vợ chồng Lĩnh thu cất hết điện thoại di động của họ rồi khóa chặt các cổng, cửa.Cùng với việc tổ chức, tham gia đánh bạc, con bạc nào có nhu cầu, vợ chồng Lĩnh sẽ cho vay với lãi suất “cắt cổ.” Đáng chú ý, không chỉ thiết kế nhà cao, cổng kín với nhiều khóa cửa, Lĩnh còn đấu điện vào cửa sắt của gian phòng tổ chức đánh bạc nhằm đối phó với lực lượng chức năng khi bị phát hiện.Trước đó, vào tối 5/2, lực lượng Công an tỉnh Hà Nam đã bắt quả tang 18 đối tượng (gồm 16 nam, 2 nữ), trong đó có 15 đối tượng trú ở Hà Nam, 3 đối tượng trú ở Nam Định, đang đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa tại nhà Trần Quốc Lịch, sinh năm 1983, ở xóm 13, xã Phú Phúc, huyện Lý Nhân.Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ gần 100 triệu đồng, 13 xe máy, 20 điện thoại di động, 4 bộ đàm, 1 dao, 1 kiếm và một số tang vật có liên quan.Đấu tranh khai thác, Lịch khai nhận đối tượng sử dụng nhà riêng tổ chức cho các con bạc trong và ngoài tỉnh đến sát phạt dưới hình thức xóc đĩa ăn tiền và thu tiền hồ của mỗi con bạc 500.000 đồng/1 ca.Nhằm đối phó với cơ quan công an, Lịch chỉ cho các đối tượng cờ bạc quen biết vào sới, lắp đặt cửa sắt kiên cố, bố trí 3 đối tượng cảnh giới xung quanh nhà và sử dụng bộ đàm để liên lạc với nhau, báo động cho các con bạc tẩu thoát khi thấy động.Hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng trước pháp luật./.