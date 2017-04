Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Hà Giang thi hành lệnh bắt tạm giam Vũ Mạnh Hoạch. (Ảnh: Nguyễn Lân-Hoàng Hiền/TTXVN)

Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an tỉnh Hà Giang cho biết sau quá trình điều tra, thu thập chứng cứ, ngày 27/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam(43 tuổi, thường trú tại tổ 5, thị trấn nông trường Việt Lâm, huyện Vị Xuyên) về hành vi vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng.Trước đó, ngày 18/4, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng số I, Hạt Kiểm lâm huyện Vị Xuyên phối hợp với Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an tỉnh Hà Giang tiến hành kiểm tra hành chính đối với cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản của Vũ Mạnh Hoạch, phát hiện tàng trữ một số lượng lớn gỗ nghiến (nhóm IIa).Qua khám xét khu vực xưởng chế biến gỗ và tầng hầm nhà ở, các lực lượng chức năng đã phát hiện 1.174 khúc gỗ nghiến (được sơ chế dạng thớt) với tổng khối lượng 13,79m3 quy tròn và 13 thanh gỗ nghiến xẻ. Toàn bộ số gỗ nghiến trên có tổng khối lượng 14,459m3 gỗ quy tròn chưa qua sử dụng.Tại thời điểm kiểm tra, toàn bộ số gỗ nghiến trên không có dấu búa kiểm lâm, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.Qua quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Hà Giang đã xác định đối tượng Vũ Mạnh Hoạch vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng được quy định tại Điều 175-Bộ luật Hình sự.Hiện vụ án trên đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an tỉnh Hà Giang khẩn trương làm rõ./.