Ứng cử viên Emmanuel Macron (trái) và ứng cử viên Marine Le Pen (phải). (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ứng cử viên tổng thống Pháp Emmanuel Macron theo đường lối trung dung đang nới rộng khoảng cách với đối thủ là bà Marine Le Pen thuộc phe cực hữu.Kết quả thăm dò mới nhất do Elabe thực hiện và công bố ngày 5/5 cho thấy vào thời điểm chỉ còn 2 ngày nữa sẽ diễn ra vòng 2 bầu cử Tổng thống Pháp, tỷ lệ ủng hộ ông Macron là 62%, tăng 3% so với cuộc thăm dò trước đó, trong khi bà Le Pen chỉ giành được 38% tỷ lệ ủng hộ.Cuộc thăm dò được Elabe thực hiện giữa lúc hai ứng cử viên chuẩn bị kết thúc chiến dịch tranh cử vào ngày 5/5 theo đúng quy định. Với kết quả trên, có thể thấy rằng cựu Bộ trưởng Kinh tế Macron đã có chiến dịch vận động thành công hơn đối thủ Le Pen khi thu hút được thêm tỷ lệ cử tri ủng hộ.Điều này hoàn toàn trùng hợp với kết quả khảo sát nhanh sau khi hai ứng cử viên kết thúc màn tranh luận gay gắt trên truyền hình hôm 3/5. Theo đó, có 63% người được hỏi cho rằng ông Macron đã có phần thể hiện thuyết phục hơn bà Le Pen, trong khi chỉ có 34% bày tỏ hài lòng với nữ ứng cử viên này.Ngay trước khi thời điểm tranh cử chính thức khép lại, cả hai ứng cử viên tổng thống Pháp vẫn tích cực vận động sự ủng hộ của cử tri, đặc biệt là các cử tri còn đang do dự.Phát biểu trước đám đông người ủng hộ tại làng Ennemain, ở miền Bắc nước Pháp, bà Le Pen khẳng định bà sẽ trao quyền làm chủ Điện Elyseé cho người dân Pháp. Trong khi đó, xuất hiện tại thị trấn Albi, miền Tây Nam nước Pháp, ứng cử viên Macron tuyên bố ông sẽ giữ đúng cam kết thay đổi nước Pháp cho đến cùng.Khi được hỏi về tiến trình thành lập Nội các sau khi đắc cử, ứng cử viên Macron thể hiện sự thận trọng khi tuyên bố ông sẽ công bố danh tính Thủ tướng tương lai của nước Pháp ngay khi đắc cử và ông sẽ nhanh chóng xúc tiến hoàn thiện bộ máy chính phủ trong tuần kế tiếp.Trong khi đó, bà Le Pen thẳng thắn công khai sẽ lựa chọn ông Nicolas Dupont, một trong 11 ứng cử viên tham gia vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp, làm Thủ tướng nếu bà đắc cử.Với cương lĩnh tranh cử hoàn toàn đối lập, cử tri Pháp đang đứng trước 2 lựa chọn: một đất nước gần gũi với Liên minh châu Âu (EU), thương mại tự do theo quan điểm của ứng cử viên Macron hay một đất nước đóng cửa biên giới và từ bỏ đồng tiền chung euro mà bà Le Pen theo đuổi./.