Lãnh đạo hai bên tham gia ký kết. (Nguồn: BIDV)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm mục đích hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ.Theo đó, hai bên cam kết hợp tác chặt chẽ trong việc cung ứng các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thỏa thuận hợp tác tập trung vào một số nội dung sau: BIDV cam kết cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng tốt nhất cho hội viên của VINASME; hỗ trợ VINASME trong việc xây dựng các đề án liên quan đến phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ do Chính phủ giao tại Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 6/6/2017Chỉ thị này bao gồm: “Đề án Hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp” và “Đề án giải pháp gắn kết, thúc đẩy doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nước ngoài hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia vào chuỗi giá trị trong nước và quốc tế”.Bên cạnh đó, BIDV phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, đào tạo nâng cao năng lực hoạt động của doanh nghiệp, hướng tới xây dựng cộng đồng doanh nghiệp vừa và nhỏ vững chắc, minh bạch và lành mạnh.Ông Phan Đức Tú, Tổng giám đốc BIDV cho biết, với vai trò là một định chế tài chính hàng đầu Việt Nam, trong các năm gần đây BIDV đã dành nhiều nguồn lực hỗ trợ cho phân khúc doanh nghiệp vừa và nhỏ như cải tiến, đơn giản hóa quy trình thủ tục tạo điều kiện doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn ngân hàng thuận lợi hơn đến triển khai nhiều chương trình đào tạo, tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ về các giải pháp tài chính cũng như liên tục triển khai các gói tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp siêu nhỏ siêu nhỏ, doanh nghiệp vừa và nhỏ...Ông Tú cũng nhấn mạnh: “BIDV hy vọng sự hợp tác song phương giữa BIDV và VINASME sẽ tiếp tục phát huy và góp phần vào việc hình thành cộng đồng 1 triệu doanh nghiệp vào năm 2020 theo Nghị quyết số 35 của Chính phủ, góp phần phát triển kinh tế Việt Nam hiện đại, năng động, bền vững.”Còn ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch VINASME cũng cho rằng, sự hợp tác này chắc chắn sẽ tạo ra nhiều điều kiện để khai thác nhiều hơn, có hiệu quả hơn thế mạnh của mỗi bên trên nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và cùng có lợi..., do đó, sẽ đáp ứng tốt hơn nhu cầu về vốn cũng như cung cấp các dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế của đất nước.Cũng tại lễ ký kết, BIDV đã triển khai gói tín dụng 10.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi dành cho các hội viên của VINASME và các doanh nghiệp vừa và nhỏ do VINASME giới thiệu đáp ứng đủ các điều kiện vay vốn theo quy định của pháp luật và BIDV. Gói tín dụng cũng hướng tới các thành viên của nhóm doanh nghiệp tương hỗ với mục đích khuyến khích phát triển mô hình liên kết, hợp tác của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh./.