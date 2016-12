Ảnh minh họa.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ đối tượng bị truy nã Vũ Khắc Huy (sinh năm 1976, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh) sau 10 năm trốn vì hành vi “Giết người.”Theo hồ sơ vụ án, ngày 18/12/2006, Vũ Khắc Huy và anh Nguyễn Ngọc Hậu (sinh năm 1979, quê Quảng Nam) cùng làm việc tại một công trình xây dựng thuộc ấp 6, xã Định Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, nay là phường Định Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.Tại đây, hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Trong lúc ẩu đả, Vũ Khắc Huy dùng dao đâm anh Hậu 3 nhát vào ngực. Sau khi gây án Huy đã bỏ trốn, còn anh Hậu được đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã chết tại bệnh viện.Để trốn tránh truy nã của cơ quan công an, Huy đã di chuyển chỗ ở liên tục. Ngày 28/12, khi vừa từ Campuchia về Việt Nam, Huy bị Công an tỉnh Bình Dương bắt tại Thành phố Hồ Chí Minh./.