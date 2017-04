Bộ trưởng Tái thiết thảm họa Nhật Bản Masayoshi Imamura. (Nguồn: AP/Kyodo)

Ngày 26/4, Bộ trưởng Tái thiết thảm họa Nhật Bản Masayoshi Imamura đã từ chức, một ngày sau khi đưa ra phát biểu cho rằng may mắn là thảm họa động đất và sóng thần hồi năm 2011 đã xảy ra ở khu vực Đông Bắc chứ không phải ở khu vực Tokyo.Bộ trưởng Imamura đã gửi đơn xin từ chức lên Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sáng 26/4 và ông Abe đã ngay lập tức chấp nhận đơn xin từ chức này, đồng thời chỉ định Hạ nghị sỹ Masayoshi Yoshino thuộc tỉnh Fukushima, và từng là Thứ trưởng Môi trường, thay thế ông Imamura.Phát biểu với báo giới sau khi nộp đơn từ chức, ông Imamura đã gửi lời xin lỗi vì phát ngôn thiếu thận trọng, làm tổn thương nghiêm trọng tới người dân sống tại vùng Đông Bắc Nhật Bản. Tuy nhiên, ông bác bỏ lời kêu gọi từ chức nghị sỹ.Thủ tướng Abe cũng gửi lời xin lỗi tới người dân sống tại khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa động đất, sóng thần, cũng như người dân Nhật Bản.Ông Imamura đã đưa ra phát biểu trên trong cuộc họp của đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Tokyo tối 25/4. Mặc dù đã ngay lập tức rút lại phát biểu trên và đưa ra lời xin lỗi, song phát biểu của ông đã để lại hậu quả.Hồi đầu tháng, ông Imamura cũng đã bị yêu cầu từ chức sau khi cho rằng những người phải sơ tán sau khi xảy ra sự cố rò rỉ phóng xạ tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima do thảm họa động đất cần phải tự bảo vệ mình.Lãnh đạo của đảng Dân chủ đối lập cho rằng Bộ trưởng Imamura từ chức là chưa đủ, mà Thủ tướng Abe cần phải chịu trách nhiệm trong việc bổ nhiệm quan chức này. Ông Imamura đã đảm nhiệm chức Bộ trưởng Tái thiết thảm họa sau cuộc cải tổ nội các hồi tháng 8/2016./.