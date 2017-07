Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 26/7, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP chủ trì Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2017.Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Ban Chỉ đạo 138/CP cho biết 6 tháng đầu năm 2017, cả nước xảy ra 25.850 vụ phạm pháp hình sự, giảm 3,8% so với cùng kỳ năm 2016.Mặc dù phạm pháp hình sự giảm về số vụ nhưng lại diễn biến hết sức phức tạp, nổi lên là hoạt động của các băng nhóm tội phạm có tổ chức manh động, liều lĩnh, có sự gắn kết, đan xen giữa tội phạm hình sự với kinh tế, ma túy và núp bóng doanh nghiệp đe dọa lực lượng thực thi pháp luật, thi hành công vụ.Thời gian gần đây, một số vụ chống người thi hành công vụ mang tính chất tập thể xảy ra, lôi kéo, tụ tập đông người tham gia, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở cơ sở, liên quan đến tôn giáo, đền bù đất đai có sự tham gia tích cực của một số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, phản động.Đáng chú ý là hoạt động của các nhóm thanh, thiếu niên, tụ tập thanh toán lẫn nhau, gây rối trật tự công cộng, thậm chí vào bệnh viện để truy sát nạn nhân.Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp có xu hướng tăng. Tội phạm giết người do nguyên nhân xã hội; tình trạng bạo lực, xâm hại trẻ em xảy ra ở nhiều địa phương gây bức xúc dư luận. Tình trạng trộm cắp, cố ý gây thương tích chiếm trên 50% tổng số vụ xảy ra.Tội phạm về ma túy sử dụng vũ khí tiếp tục diễn biến phức tạp trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; lượng ma túy từ Lào, Trung Quốc thẩm lậu vào nước ta rất lớn, vận chuyển ma túy qua đường hàng không, đường biển phức tạp.Lực lượng chức năng đã phát hiện một số vụ trung chuyển ma túy lớn qua Việt Nam để đi nước thứ 3 qua đường biển. Tình trạng sử dụng ma túy tổng hợp gia tăng trong lứa tuổi thanh thiếu niên (chiếm khoảng 48% tổng số người nghiện). Đặc biệt đã phát hiện một số vụ sản xuất ma túy tổng hợp ngay trong nước, trong đó có vụ sản xuất ma túy quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh.Đấu tranh chống tội phạm, các lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá trên 20.000 vụ phạm pháp hình sự, bắt hơn 40.000 đối tượng, đạt trên 79% (cao hơn 1,2% so với cùng kỳ 2016).Viện kiểm sát nhân dân các cấp thực hiện quyền công tố, kiểm sát điều tra hơn 50 ngàn vụ với trên 70 ngàn bị can; Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự các cấp đã thụ lý trên 40.000 vụ với gần 70 ngàn bị cáo; đã giải quyết, xét xử trên 25 ngàn vụ với gần 42 ngàn bị cáo; tổ chức các phiên tòa xét xử lưu động tại địa bàn trọng điểm.Toàn quốc đã lựa chọn 1.344 địa bàn cấp xã để tập trung chuyển hóa; kết quả có 786 địa bàn tội phạm giảm (chiếm 58,48%); đã chuyển hóa thành công và đưa ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm 65 địa bàn, bổ sung 94 địa bàn vào danh sách để tập trung các biện pháp chuyển hóa.Ghi nhận và biểu dương những thành tích của các ngành, các cấp, các lực lượng chức năng và toàn dân, trong đó có Ban Chỉ đạo 138/CP của Chính phủ và Ban Chỉ đạo 138 của địa phương đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2017, song Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong công tác phòng, chống tội phạm.Đáng chú ý là công tác nắm tình hình và dự báo về tình hình tội phạm chưa đáp ứng tốt yêu cầu đặt ra, còn bị động trong một số vụ việc; vẫn còn tình trạng người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm, chưa dành thời gian thích đáng cho việc đối thoại, giải quyết những yêu cầu chính đáng của người dân. Có trường hợp cán bộ còn làm trái pháp luật, tiêu cực, tham nhũng gây bức xúc trong nhân dân.Theo Phó Thủ tướng, hiệu quả phòng ngừa tội phạm chưa cao, ý thức cảnh giác, tự giác phòng, chống tội phạm của một bộ phận dân cư còn hạn chế. Phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa phát triển rộng rãi và thiếu chiều sâu. Công tác xã hội hóa phòng, chống tội phạm, hỗ trợ người chấp hành xong án phạt tù, nạn nhân của các vụ bị mua bán người tái hòa nhập, ổn định cuộc sống ở nhiều nơi việc thực hiện còn lúng túng, chưa hiệu quả.Phó Thủ tướng cho rằng từ nay đến cuối năm, dự báo tình hình tội phạm còn diễn biến phức tạp, Ban Chỉ đạo cần tập trung tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ về phòng, chống tội phạm, đặc biệt là Kết luận số 05 của Ban Bí thư về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48 của Bộ Chính trị, các Nghị quyết của Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và các Chương trình của Chính phủ về phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy; phòng, chống mua bán người.Phó Thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng ngừa tội phạm, chú trọng phòng ngừa xã hội, tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân về phòng, chống tội phạm. Lực lượng chức năng tiếp tục mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ các sự kiện văn hóa, chính trị, ngoại giao của đất nước, đặc biệt là Hội nghị cấp cao APEC và các hoạt động liên quan.Tập trung đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức, hoạt động bảo kê, “tín dụng đen," đòi nợ thuê, núp bóng doanh nghiệp phạm tội, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm mua bán người, giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội, cướp giật, trộm cắp tài sản; đối tượng truy nã, tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu tại các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông; các đường dây mua bán, vận chuyển và các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy..., Phó Thủ tướng nhấn mạnh.Chỉ đạo cơ quan chức năng nâng cao chất lượng công tác điều tra; kịp thời truy tố, xét xử những vụ án nghiêm trọng mà dư luận xã hội quan tâm, trong đó có 12 vụ án tham nhũng lớn mà Ban Bí thư đã chỉ đạo, Phó Thủ tướng cũng đặt ra yêu cầu tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao phẩm chất, đạo đức lối sống cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống tội phạm. Khi xảy ra tình huống phức tạp về an ninh, trật tự ở địa phương nào thì chính quyền nơi đó phải tập trung chỉ đạo xử lý, giải quyết dứt điểm.Kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ vi phạm pháp luật, vi phạm kỷ luật công tác, Phó Thủ tướng nhấn mạnh./.