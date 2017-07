Tặng quà lưu niệm cho Thị trưởng San Francisco Edwin Lee. (Ảnh: Đoàn Hùng-Thanh Tuấn/Vietnam+)

Gặp Trợ lý Thống đốc Bang California Ken Alex. (Ảnh: Đoàn Hùng-Thanh Tuấn/Vietnam+)

Đoàn gặp gỡ Thị trưởng San Francisco Edwin Lee. (Ảnh: Đoàn Hùng-Thanh Tuấn/Vietnam+)

Tặng quà lưu niệm cho Trợ lý Thống đốc bang California. (Ảnh: Đoàn Hùng-Thanh Tuấn/Vietnam+)

Trong ngày 13-14/7 (theo giờ Mỹ), đoàn lãnh đạo các địa phương của Việt Nam gồm Quảng Trị, Đồng Nai, Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu đã thăm làm việc tại thành phố San Francisco ở bờ Tây Hoa Kỳ, trong khuôn khổ phần 2 Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam (VPR USA-2017) do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San Francisco và Cục Ngoại vụ thuộc Bộ Ngoại giao phối hợp tổ chức.Hoạt động trên được thực hiện sau chương trình hoạt động tích cực với nhiều kết quả cụ thể tại thủ đô Washington DC và bang Virginia tại bờ Đông Hoa Kỳ.​Đoàn đã có buổi hội kiến Thị trưởng San Francisco, ông Edwin Lee tại Tòa Thị chính San Francisco.Tham dự buổi tiếp còn có Giám đốc phụ trách thương mại quốc tế Văn phòng Thị trưởng Mark Chandler, Chủ tịch Ủy ban kết nghĩa hai thành phố San Francisco-Thành phố Hồ Chí Minh George G. Saxton, đại diện Phòng Thương mại doanh nhân châu Á, doanh nhân gốc Tây Ban Nha tại California, đại diện các sở, ban ngành của thành phố và các doanh nghiệp khu vực Vịnh San Francisco.Ngày 14/7 vừa qua, đoàn đã tới thăm trung tâm hành chính bang California tại San Francisco và hội kiến với Trợ lý Thống đốc bang Ken Alex.Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hồ Xuân Sơn cùng các cán bộ Tổng lãnh sự quán đã tham dự các cuộc làm việc của đoàn.Trong các buổi làm việc, thay mặt đoàn Việt Nam, ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Trị đánh giá cao việc chính quyền bang, chính quyền thành phố luôn quan tâm hỗ trợ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, thúc đẩy quan hệ với Việt Nam, đặc biệt là các lĩnh vực hợp tác cụ thể, thực chất giữa các địa phương và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm tới lợi ích của cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại khu vực.Ông nhấn mạnh đây là lần đầu tiên VPR - Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam với sự tham gia đồng thời của nhiều địa phương Việt Nam - được tổ chức và Hoa Kỳ; trong đó có San Francisco, được chọn là điểm đến đầu tiên.Sự kiện này là hoạt động thiết thực đầu tiên triển khai kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới Hoa Kỳ tháng Năm vừa qua.Ông Nguyễn Văn Hùng khẳng định ở cấp độ Trung ương, Chính phủ Việt Nam đã và đang tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các địa phương, doanh nghiệp hai nước tăng cường giao lưu hợp tác.Ngược lại, các địa phương Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ chủ trương đúng đắn của chính phủ và ngày càng chủ động kết nối, thúc đẩy các dự án hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ.Tại các cuộc hội kiến, Trợ lý Thống đốc bang Ken Alex và Thị trưởng Edwin Lee cùng bày tỏ ấn tượng tốt đẹp đối với những bước phát triển tích cực về kinh tế-xã hội của Việt Nam, cũng như của quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong những thập kỷ qua; đồng thời đánh giá cao cách tiếp cận mới, rất ý nghĩa của chương trình VPR USA-2017, cũng như sự quan tâm tham dự của các địa phương Việt Nam.Lãnh đạo bang California và thành phố San Francisco đều khẳng định coi trọng việc thúc đẩy quan hệ đối tác toàn diện với Việt Nam thông qua hợp tác trên nhiều lĩnh vực cụ thể với các địa phương Việt Nam, cam kết sẽ quan tâm tạo điều kiện tốt nhất để quan hệ giữa hai bên ngày càng mở rộng.Lãnh đạo và doanh nghiệp các địa phương Việt Nam đã có buổi tọa đàm bàn tròn với cộng đồng doanh nghiệp vùng Vịnh San Francisco với chủ đề “Kết nối vùng Vịnh San Francisco và Việt Nam” do Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tổ chức.Sau phần giới thiệu tổng thể về các thế mạnh và tiềm năng hợp tác của các địa phương, gần 100 doanh nghiệp của cả hai bên đã tiếp xúc trực tiếp, trao đổi về các lĩnh vực, dự án hợp tác hai bên cùng quan tâm.Nhiều ý tưởng hợp tác mới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và nông nghiệp, công nghệ cao đã được hoan nghênh.Bên lề các sự kiện chính thức, nhiều buổi tiếp xúc riêng giữa các địa phương Việt Nam với doanh nghiệp đối tác, giữa các doanh nghiệp Việt Nam và sở tại đã được thực hiện.Phát biểu trong các buổi làm việc, Tổng Lãnh sự Hồ Xuân Sơn đã phân tích vị thế quan trọng và tiềm lực to lớn về kinh tế-xã hội của bang California nói chung, thành phố San Francisco và khu vực vùng Vịnh San Francisco nói riêng, đặc biệt nhấn mạnh lợi thế trong hợp tác với Việt Nam của các bang bờ Tây Hoa Kỳ với một cộng đồng kiều bào rất lớn ngày càng phát triển, nhất là trong lĩnh vực thương mại, công nghệ thông tin, công nghệ cao.Sau hai ngày làm việc tích cực tại San Francisco, Chương trình quảng bá địa phương Việt Nam tại Hoa Kỳ đã kết thúc tốt đẹp trong sự phấn khởi và lạc quan của các địa phương Việt Nam và Hoa Kỳ.Bang California có dân số đông nhất Hoa Kỳ với gần 40 triệu người, GDP năm 2016 ước đạt khoảng 2.500 tỷ USD, là thực thể kinh tế lớn thứ 5 thế giới nếu tính theo giá trị GDP.Cộng đồng người Việt sinh sống tại California là cộng đồng lớn nhất của người Việt ở nước ngoài, chiếm hơn 40% số người Việt tại Hoa Kỳ (khoảng 1,5 triệu người).Vùng Vịnh San Francisco với dân số hơn 8 triệu người, là khu kinh tế lớn thứ hai của bang California (sau Vùng Los Angeles mở rộng), có GDP khoảng 800 tỷ USD./.