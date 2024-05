AVC lên tiếng về thông tin thuế, phí sân bay làm giá vé bay tăng vọt

Hành khách làm thủ tục chuyến bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Liên quan đến việc nhiều người dân phản ánh do thuế, phí sân bay cao nên giá vé máy bay “nhảy vọt,” Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đã chính thức lên tiếng và làm rõ về vấn đề này.

Theo lãnh đạo ACV, doanh nghiệp này hiện đang thu hộ Nhà nước giá dịch vụ cất, hạ cánh đối với các hãng hàng không.

“Mức thu hộ dịch vụ này được thực hiện theo dõi, hạch toán kế toán, phản ánh đầy đủ doanh thu chi phí theo quy định tại Quyết định số 2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý,” lãnh đạo ACV khẳng định.

Ngoài ra, mức giá dịch vụ này áp dụng hơn 7 năm từ Quyết định số 2345/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ngày 8/8/2017, đến nay chưa thay đổi.

Về giá phục vụ hành khách và bảo đảm an ninh hành khách và hành lý, lãnh đạo ACV khẳng định đây là dịch vụ ACV thu của hành khách đi máy bay theo quy định tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải. Hiện tại, các hãng hàng không đang thu hộ ACV giá dịch vụ này và được hưởng hoa hồng thu hộ là 1,5% doanh thu theo quy định tại Điều 8, Thông tư 53/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019.

Với các dịch vụ tại cảng do Nhà nước quy định khung giá, ACV đang thu của các hãng hàng không giá dịch vụ sân đậu tàu bay, cho thuê cầu dẫn khách, thuê quầy làm thủ tục hành khách, cho thuê băng chuyền hành lý và xử lý hành lý tự động… Mức thu các dịch vụ này cũng thực hiện theo khung giá quy định của Nhà nước tại Thông tư 53/2019/TT-BGTVT.

Theo tính toán của ACV, tiền thu từ các dịch vụ này đối với một chuyến bay của máy bay Airbus A320/321 là khoản 3 triệu đồng/chuyến bay rất nhỏ so với cơ cấu chi phí cho một chuyến bay của hãng hàng không và nếu phân bổ cho hành khách đi máy bay thì chỉ khoảng 15.000 đồng/hành khách.

Một khoản thu khác mà ACV đang thu là giá dịch vụ kỹ thuật thương mại mặt đất. Cụ thể, theo đại diện ACV, tại các cảng hàng không chi nhánh trừ 4 Cảng hàng không lớn là Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng, Cam Ranh, ACV đang thực hiện cung cấp dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất cho các hãng hàng không và thu tiền theo chuyến bay.

“Đối với Vietnam Airlines và Vietjet, mức thu này được áp dụng từ khi ký hợp đồng dịch vụ hàng không năm 2012 cho đến nay chỉ điều chỉnh tăng 1 lần vào năm 2019 với mức tăng là 5. Với số tiền thu từ dịch vụ này, nếu chia đều cho hành khách đi máy bay trên tàu bay A320/321, là khoảng 30.000 đồng/hành khách,” lãnh đạo ACV dẫn chứng.

Làm rõ về trong cơ cấu giá vé máy bay hiện tại, lãnh đạo ACV cho biết chỉ có 2 mục là các hãng hàng không thu hộ ACV là giá phục vụ hành khách và giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý. Như chặng bay Hà Nội-Thành phố Hồ Chí Minh, phần thu của ACV là 120.000 đồng/khách (gồm 100.000 đồng giá phục vụ hành khách và 20.000 đồng giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý). Tại chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh-Côn Đảo, phần thu của ACV là 80.000 đồng/khách (trong đó gồm 60.000 đồng giá phục vụ hành khách và 20.000 đồng giá dịch vụ bảo đảm an ninh hành khách, hành lý).../.