Hà Nội; Chấn chỉnh lái xe buýt vi phạm giao thông, dừng sai điểm đỗ

Một tuyến xe buýt ở Hà Nội. (Ảnh: Vietnam+)

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội vừa có văn bản đề nghị các đơn vị vận hành, cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, dừng đón, trả khách đúng quy định.

Lý do là thời gian qua, dư luận phản ánh tình trạng xe buýt vi phạm Luật Giao thông đường bộ; công nhân lái xe buýt thường dừng đỗ đón khách không đúng nơi quy định; lấn làn gây cản trở phương tiện khác; lạng lách khi vào điểm dừng đón trả hành khách.

Cụ thể 7 trường hợp vi phạm đã bị lập biên bản vi phạm hợp đồng trong 2 ngày 14, 15/4 gồm: 3 trường hợp công nhân lái xe buýt của tuyến E10; tuyến số 28 (xe buýt biển kiểm soát 29B-191.47); tuyến số 25 (xe buýt biển kiểm soát 29B-404.59) vi phạm dừng đón trả khách sai quy định và 4 trường hợp công nhân lái xe buýt vi phạm, gồm xe tuyến số 19 (biển kiểm soát 29B-23.08), xe tuyến số 27 (biển kiểm soát 29B-416.01), xe tuyến số 142 (biển kiểm soát 29F-034.51) và xe tuyến số 60B (biển kiểm soát 29B-515.07).

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị vận hành, cung ứng dịch vụ vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tăng cường quán triệt, chấn chỉnh kịp thời đến lái xe vận hành xe buýt nghiêm chỉnh chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đón trả khách đúng quy định, tạo điều kiện thuận lợi và an toàn cho hành khách lên và xuống xe buýt; giao Phòng Kế hoạch vận hành, bộ phận giám sát trên tuyến chủ động phối hợp với Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tăng cường kiểm tra việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ và việc dừng đón trả khách đúng quy định; tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm.

Đối với hoạt động của tuyến buýt nhanh BRT01 (Bến xe Kim Mã-bến xe Yên Nghĩa), tại cuộc khảo sát về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt tuyến buýt nhanh BRT Bến xe Kim Mã-Yên Nghĩa và tuyến đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông mới đây, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá tuyến buýt nhanh BRT đã khai thác tuyến ổn định, tỷ lệ đúng giờ cao, nhà chờ thiết kế với không gian riêng, hiện đại, tiện nghi và rất an toàn cho hành khách, tổ chức giao thông dọc tuyến.

Tuy nhiên, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cần chủ động rà soát, kiểm tra việc bảo đảm an ninh trật tự trên tuyến, không ngừng nâng cao chất lượng phương tiện; nâng cao chất lượng dịch vụ; trong đó có yêu cầu về lái xe an toàn, chấp hành đúng các quy định về dừng, đỗ, đón, trả khách với mục tiêu "tham gia giao thông an toàn nhất;" thực hiện tốt thông điệp "đã uống rượu bia-không lái xe;" "tính mạng con người là trên hết."

Sau 7 năm đi vào hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT tại Hà Nội đã vận chuyển được 853.000 lượt xe với hơn 92 triệu hành khách, sản lượng hành khách vận chuyển có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước và đông nhất toàn mạng lưới các tuyến buýt (chiếm 2,3% tổng sản lượng hành khách vận chuyển toàn mạng lưới)./.

Hà Nội: Có 38 tuyến xe buýt đã thí điểm hệ thống vé điện tử Vé xe buýt điện tử là một trong những giải pháp quan trọng nhằm hướng tới thành phố thông minh, đem lại nhiều lợi ích cho thủ đô Hà Nội và người tham gia giao thông cộng cộng.