Ngành giao thông ứng phó với cơn bão số 2 trên Biển Đông

Chiến sỹ Đồn Biên phòng Kim Sơn, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình thông báo về tình hình bão cho ngư dân. (Ảnh: Thùy Dung/TTXVN)

Triển khai Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 21/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó bão số 2 và mưa lũ, Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành có Công điện số 25/CĐ-BGTVT gửi các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động ứng phó với cơn bão số 2 và mưa lớn do hoàn lưu của bão gây ra trong những ngày tới.

Theo đó, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng hải Việt Nam chỉ đạo các cảng vụ hàng hải tiếp tục rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn, không để sót tàu thuyền trong vùng nguy hiểm; phối hợp với Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương trong việc tổ chức, hướng dẫn neo đậu tàu thuyền an toàn, chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại tại nơi tránh trú.

Bộ chỉ đạo các Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam đảm bảo duy trì lực lượng, phương tiện chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng tham gia ứng cứu khi có lệnh.

Về phía Cục Đường bộ Việt Nam chỉ đạo Khu Quản lý đường bộ I, II, III chủ trì, phối hợp với các Sở Giao thông vận tải, các lực lượng chức năng của địa phương: chuẩn bị vật tư, thiết bị và nhân lực sẵn sàng khắc phục hậu quả do bão, lũ gây ra trên các tuyến quốc lộ.

Kiểm tra công tác chuẩn bị phòng tránh bão tại các bến phà, cầu phao, các khu vực đường xung yếu, các cầu yếu… để kịp thời có phương án đảm bảo giao thông thông suốt trong thời gian nhanh nhất.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan liên quan chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu thi công đường bộ triển phương án phòng chống bão, lũ. Các đơn vị tổ chức trực, phân luồng giao thông, cử người canh gác, cắm phao tiêu, rào chắn, báo hiệu ở những vị trí bị ngập nước, ngầm tràn, đoạn đường bị đứt, đoạn đường bị sạt lở… kiên quyết không cho phép người và phương tiện đi vào những vị trí này, nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông cho người, phương tiện trên các tuyến quốc lộ.

Đối với Cục Đường sắt Việt Nam, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm ngặt chế độ tuần tra, chốt gác các công trình, vị trí xung yếu, khu vực trọng điểm như: cầu, đường yếu, dễ bị ngập nước; khu vực hay xảy ra lũ quét, các đoạn đường đèo dốc, đá rơi, đất sụt, các khu vực đường sắt ở phía hạ lưu đê, đập thuỷ lợi, hồ chứa nước...

Cục Đường thuỷ nội địa Việt Nam đôn đốc các đơn vị quản lý đường thủy nội địa kiểm kê, rà soát phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn như tàu, thuyền, ca nô, phao, bè, cọc neo, trụ neo và phao neo, đảm bảo sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Cục chỉ đạo các đơn vị tổ chức điều tiết hướng dẫn đảm bảo giao thông, chống va trôi cho các cầu trong và sau bão, lũ ở những vị trí trọng yếu trên các tuyến đường thuỷ nội địa quốc gia; Phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn địa phương trong việc hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống xảy ra. Đặc biệt chỉ đạo đảm bảo an toàn cho phương tiện hoạt động vận tải, phương tiện thủy nội địa.

Riêng Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra công tác phòng chống bão, lũ tại các sân bay, nhà ga, hệ thống thông tin tín hiệu, công tác điều hành, chỉ huy… để có phương án bảo đảm an toàn và hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Cục chỉ đạo các hãng hàng không, Công ty Bay dịch vụ hàng không theo dõi chặt chẽ tình hình cơn bão để điều chỉnh hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối hoạt động bay.

Các sở giao thông vận tải phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, khu quản lý đường bộ và các đơn vị quản lý và sữa chữa đường bộ, đường sắt… tiến hành khắc phục sự cố do bão, mưa, lũ gây ra; tiến hành phân luồng, đảm bảo giao thông trên các quốc lộ ủy thác và đường địa phương, phối hợp điều hành việc vận tải, tăng bo hành khách và hàng hoá… ngay khi lũ rút. Song song, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn trong việc hướng dẫn nơi neo đậu, tránh trú an toàn và có các biện pháp đảm bảo an toàn về người, phương tiện khi có tình huống xảy ra.

Bộ Giao thông Vận tải cũng yêu cầu Đài thông tin duyên hải tăng cường thời lượng phát sóng thông báo, cảnh báo thông tin về cơn bão số 2; hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền di chuyển không đi vào hoặc thoát ra khỏi vùng nguy hiểm về nơi trú tránh an toàn. 8. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ chức trực ban 24/24h và thường xuyên báo cáo về Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Bộ Giao thông Vận tải theo số fax: 024.39421242; điện thoại: 024.39410235, di động: 0989642246 và email: banpclb@mt.gov.vn.

Trước đó, sáng 21/7, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông đã mạnh lên thành bão (cơn bão số 2 trong năm 2024). Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 16 giờ ngày 21/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,4 độ Vĩ Bắc; 110,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Hoàng Sa, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 180 km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h./.

