Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Năm 2017, dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh (Dự án SME Trà Vinh) dành gần 55 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh; trong đó, vốn hỗ trợ không hoàn lại của nhà tài trợ (Chính phủ Canada) hơn 51 tỷ đồng, số tiền còn lại do ngân sách tỉnh đối ứng.Đây là thông tin do Ban Chỉ đạo Dự án SME Trà Vinh cho biết tại cuộc họp tổng kết công tác năm 2016 và triển khai kế hoạch năm 2017 của Ban Chỉ đạo tổ chức ngày 14/2 ở Trà Vinh.Ông Tô Ngọc Bình, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Trà Vinh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án SME Trà Vinh cho biết, với số tiền trên, dự án dành hơn 13 tỷ đồng để hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất; hơn 17 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ phục vụ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hơn 9 tỷ đồng để thực hiện các hoạt động xây dựng năng lực cho quản lý công trong việc triển khai chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.Số tiền còn lại, dự án hỗ trợ các hoạt động xuyên suốt như giới-dân tộc, môi trường, truyền thông, giám sát và đánh giá…Năm 2016, Dự án SME Trà Vinh đã giải ngân nguồn vốn hơn 23 tỷ đồng thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong tỉnh; trong đó vốn đối ứng của tỉnh hơn 1,7 tỷ đồng, số tiền còn lại là nguồn hỗ trợ không hoàn lại của nhà tài trợ.Dự án phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Trà Vinh được triển khai từ ngày 30/1/2015 do Bộ Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada tài trợ, với tổng nguồn vốn đầu tư 12,1 triệu CAD (tương đương khoảng 215 tỷ đồng).Trong số đó, nguồn vốn do Canada tài trợ không hoàn lại 11 triệu CAD, số tiền còn lại do tỉnh Trà Vinh đối ứng. Khoảng 200 doanh nghiệp và hơn 194.000 người dân tại 22 xã vùng nông thôn được hưởng lợi từ dự án trong sản xuất, kinh doanh, việc làm, kết cấu hạ tầng quy mô nhỏ như cầu, đường giao thông, chợ.../.