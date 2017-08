Trung tâm tài chính London. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/8, Văn phòng Thủ tướng Anh tuyên bố London đồng ý trả tiền cho Liên minh Châu Âu (EU) để có được các cuộc thỏa thuận đàm phán thương mại và việc Anh rời khối này, hay còn gọi là Brexit, song bác con số 40 tỷ bảng mà tờ Sunday Telegraph đưa ra trước đó cùng ngày.Phóng viên TTXVN tại London dẫn thông báo của Văn phòng Thủ tướng Anh khẳng định con số mà tờ Sunday Telegraph cho rằng EU yêu cầu Anh phải cho Brexit là "tin đồn không chính xác."Theo Văn phòng Thủ tướng Anh, việc London quyết định đưa ra đính chính nhằm trấn an lo ngại của dư luận Anh rằng chính phủ sẽ chấp nhận trả cho EU số tiền lớn nhằm có được thỏa thuận thương mại với EU.Chính phủ Anh cho hay, vấn đề mức đóng góp tài chính của Anh cho EU cần một sự thỏa hiệp từ cả hai phía.Vấn đề này hiện là một vấn đề chính trị lớn đối với London, một phần là do trong chiến dịch kêu gọi cử tri bỏ phiếu ủng hộ Brexit, phe ủng hộ đã tuyên bố nếu không ở trong EU nữa, Anh sẽ thu lại từ EU khoảng 350 triệu bảng/tuần cho ngân sách dịch vụ y tế công, vốn đang thiếu trầm trọng. ​Trong khi đó, EU được cho là sẽ không chuyển sang bước đàm phán tiếp theo về quan hệ tương lai với Anh, nếu như vấn đề đóng góp tài chính của Anh vẫn chưa ngã ngũ.Hồi cuối tháng 7, trưởng đoàn đàm phán Brexit của EU, ông Michel Barnier​ từng cảnh báo bước tiếp theo của tiến trình đàm phán có thể sẽ bị hoãn đến tháng 12 do Anh vẫn chưa đưa ra quyết định sẽ đóng bao nhiêu cho EU.Hiện cả Thủ tướng Anh Theresa May​ và Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit David Davis​ đều nhất trí London sẽ trả tiền cho EU, song cho hay quyết định đưa ra phải công bằng giữa quyền lợi và nghĩa vụ của nước Anh hậu Brexit./.