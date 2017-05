Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 10/5, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết chính quyền của Tổng thống Donald Trump sẽ thực thi các quy định thương mại chặt chẽ hơn so với các chính quyền tiền nhiệm nhằm làm giảm thâm hụt thương mại của nước này, nhưng đồng thời cũng không gây ra tranh chấp thương mại với các nước khác.Phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà ngoại giao tại hội nghị Hội đồng châu Mỹ, ông Ross cho biết mục tiêu của chiến lược thương mại chung được chính quyền của Tổng thống Donald Trump đề ra (hay còn gọi là chính sách "Nước Mỹ trên hết") là thúc đẩy hoạt động thương mại chung nhưng cũng làm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, đồng nghĩa với việc giảm các rào cản đối với hàng xuất khẩu của Mỹ.Ông Ross nhấn mạnh Chính phủ Mỹ sẽ theo đuổi thực thi các quy định thương mại chặt chẽ hơn so các chính quyền tiền nhiệm.Bất chấp những bất đồng gần đây với Canada và Mexico, hai đối tác của Mỹ trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), ông Ross khẳng định chính phủ Mỹ không muốn gây ra cuộc chiến thương mại với bất kỳ nước nào, ít nhất là với những nước cùng khu vực châu Mỹ.Đề cập đến Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA) với Canada và Mexico, ông Ross bày tỏ hy vọng trong tuần này sẽ giải quyết được sự trì hoãn tại Quốc hội, theo đó cho phép Nhà Trắng thông báo chính thức ý định thương lượng lại NAFTA với Canada và Mexico.Hiện chính phủ Mỹ vẫn chưa quyết định duy trì NAFTA như là một hiệp định giữa 3 nước hay theo đuổi các hiệp định song phương với từng nước.Bộ trưởng Thương mại Mỹ nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào đều có thể được cập nhật để phản ánh những thay đổi trong mọi lĩnh vực kinh tế và để điều chỉnh những bất cập không lường trước được từ thỏa thuận ban đầu.Theo ông Ross, chính quyền Mỹ muốn hoàn tất một NAFTA mới càng sớm càng tốt.Trước đó, Tổng thống Trump đã gọi NAFTA là một "thảm họa" khi cho rằng đây là nguyên nhân khiến hàng triệu lao động trong ngành công nghiệp của nước này mất việc làm. Do đó, ông cam kết sẽ tái đàm phán hoặc rút khỏi hiệp định.Tuy nhiên, trong bản kế hoạch sơ bộ về sửa đổi NAFTA, tân Tổng thống Mỹ cho biết vẫn sẽ giữ nguyên một số điều khoản, trong đó có việc thiết lập hệ thống dàn xếp các tranh cãi mà không được giải quyết tại tòa án địa phương.Hiện kế hoạch đã được trình lên Thượng viện xem xét như một phần trong tiến trình pháp lý được quy định để đàm phán lại NAFTA.NAFTA là hiệp định tự do thương mại giữa 3 quốc gia Bắc Mỹ gồm Canada, Mỹ và Mexico, có hiệu lực từ ngày 1/1/1994.Theo nguyên tắc của NAFTA, bất kỳ quốc gia thành viên nào cũng sẽ có 90 ngày để tham vấn nhằm tái đàm phán các điều khoản liên quan và có 6 tháng để khởi động tiến trình rút khỏi hiệp định./.