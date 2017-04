Nghi thức thả chim bồ câu và bóng bay mừng khánh đản Đức Phật. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 28/4, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã có thư gửi Chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2017- Phật lịch 2561.Trong thư, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân viết: "Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 và mùa An cư Kiết hạ năm 2017 của Phật giáo, thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tôi gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới các vị giáo phẩm, tăng, ni và toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước. Chúc các vị giáo phẩm, tăng, ni và toàn thể đồng bào Phật tử Việt Nam mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc và gắn bó trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Đại lễ Phật đản năm nay diễn ra trong không khí Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh, thành phố hướng tới Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2017-2022. Năm qua, với sự đoàn kết hòa hợp, tinh tấn và đồng hành cùng dân tộc, Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp đã đạt được nhiều kết quả Phật sự và thế sự quan trọng, tiêu biểu là: Tăng ni, phật tử cả nước đã tích cực tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức thành công tốt đẹp Đại lễ kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam (1981-2016), đặc biệt là những đóng góp tích cực của Giáo hội các cấp và tăng ni, phật tử cả nước trong các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động: Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; các hoạt động an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, dạy nghề, khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, phát triển giáo dục, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu...Tôi tin tưởng rằng chư tôn đức giáo phẩm cùng toàn thể tăng ni, phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đạo pháp-Dân tộc-Chủ nghĩa xã hội;” không ngừng phát huy truyền thống tốt đẹp của Phật giáo Việt Nam, hưởng ứng và tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động:“Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh;” cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam;” tích cực tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; an toàn giao thông; đẩy mạnh các hoạt động trợ giúp xã hội và an sinh xã hội; khuyến khích và hướng dẫn các tăng ni trẻ tích cực thực hành đời sống đạo hạnh, giữ gìn giới luật, thực hiện nếp sống thanh bần, giản dị, dấn thân phục vụ cộng đồng, phục vụ chúng sinh của người tu sỹ Phật giáo. Đó cũng chính là làm cho Phật pháp không xa rời các pháp thế gian và góp phần thiết thực vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đưa Luật tín ngưỡng, tôn giáo vào cuộc sống vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh"./.