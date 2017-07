Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Chiều 21/7, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury đang ở thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20​-24/7, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng Chủ tịch Shirin Sharmin Chaudhury và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh thăm chính thức Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm trong việc góp phần củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, tình cảm tốt đẹp và sự ủng hộ quý báu mà hai bên dành cho nhau trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng, phát triển ở mỗi nước ngày nay là cơ sở vững chắc cho sự tăng cường gắn kết chặt chẽ hơn quan hệ Việt Nam-Bangladesh trong thời gian tới.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng những thỏa thuận quan trọng đã đạt được trong chuyến thăm này.Chủ tịch nước tin tưởng những nội dung, định hướng mà hai bên đã thảo luận có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực, cơ hội hợp tác mới, đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn, tương xứng với tiềm năng hợp tác và quyết tâm của lãnh đạo hai nước.Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế; đề nghị Bangladesh ủng hộ Việt Nam vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020​-2021, ủng hộ ứng cử viên của Việt Nam vào vị trí Tổng Giám đốc UNESCO nhiệm kỳ 2017​-2022.Khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn phát triển hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác tốt đẹp với Bangladesh, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chuyển tới Tổng thống Bangladesh Abdul Hamid lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe; trân trọng mời Tổng thống Bangladesh thăm lại Việt Nam.Chủ tịch Quốc hội Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Bangladesh sự đón tiếp trọng thị, nồng ấm; chuyển tới Chủ tịch nước Trần Đại Quang lời thăm hỏi, lời chào từ Tổng thống Abdul Hamid, Lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ Bangladesh.Chủ tịch Quốc hội Bangladesh bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ song phương, khẳng định Bangladesh mong muốn củng cố, mở rộng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, ủng hộ Việt Nam tại các diễn đàn, tổ chức khu vực và quốc tế.Thông báo kết quả hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury cho biết, hai bên thống nhất tiếp tục duy trì việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao và các cấp hàng năm giữa hai Quốc hội để trao đổi kinh nghiệm trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát việc thực hiện các thỏa thuận hợp tác.Trao đổi về các lĩnh vực hợp tác song phương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury vui mừng nhận thấy, sau 44 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (11/2/1973), quan hệ chính trị giữa hai nước ngày càng gắn bó thông qua các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại và các lĩnh vực khác bước đầu được triển khai hiệu quả, góp phần quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế-xã hội ở mỗi nước.Để phát huy tối đa tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, cấp bộ, ngành, địa phương; duy trì, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương sẵn có; trao đổi, tìm kiếm cơ hội triển khai các biện pháp cụ thể nhằm nâng cao kim ngạch thương mại song phương, phấn đấu sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD theo thỏa thuận của Lãnh đạo cấp caoChủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Nhà nước Việt Nam khuyến khích và hoan nghênh việc hai bên cùng nhau tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mà mỗi bên có tiềm năng, thế mạnh, như hóa chất, cơ khí chế tạo, sản xuất hàng tiêu dùng, chế biến thực phẩm, dệt may, viễn thông, vận tải...; tiếp tục trao đổi, tìm hiểu khả năng hợp tác trong các lĩnh vực khác, như: an ninh - quốc phòng, khoa học​-công nghệ, giáo dục-đào tạo, văn hóa…Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury cho rằng, để sớm đạt mục tiêu 1 tỷ USD kim ngạch thương mại song phương, hai bên cần tăng cường hoạt động giao thương, xúc tiến thương mại; khuyến khích và tạo tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tìm hiểu cơ hội đầu tư tại mỗi nước.Hướng tới mục tiêu đến năm 2020 trở thành nước có thu nhập trung bình, Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury cho biết, Bangladesh đã thành lập hàng trăm khu kinh tế, cùng những chính sách đầu tư cởi mở, đơn giản hóa các thủ tục, chính sách thuế, chính sách một cửa, đầu tư hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư.Bangladesh đề nghị Việt Nam quan tâm đầu tư tại thị trường Bangladesh, tăng cường trao đổi thương mại trong các lĩnh vực hàng điện tử, hàng tiêu dùng, sản phẩm nông nghiệp... Bangladesh mong muốn Việt Nam là cửa ngõ để các sản phẩm hàng hóa của Bangladesh thâm nhập thị trường ASEAN.Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Chủ tịch Quốc hội Shirin Sharmin Chaudhury thống nhất cho rằng, Việt Nam và Bangladesh là những nước đều chịu ảnh hưởng tiêu cực từ biến đổi khí hậu và nước biển dâng, vì vậy hai bên cần đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nhau trong lĩnh vực này.Ứng phó với biến đổi khí hậu là vấn đề lớn, không chỉ một quốc gia có thể giải quyết, phải huy động sự chung sức, hợp tác từ cộng đồng quốc tế, nhất là những quốc gia đã ký Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu./.