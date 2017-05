Ngài Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10 đến 16/5. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 10/5, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Myanmar do ngài, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 10-16/5.Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước Cộng hòa Liên bang Myanmar gồm có: ngài Mahn Win Khaing Than, Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD); ngài Kyaw Thaung, Nghị sỹ, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ; ngài Khin Myo Win, Nghị sỹ, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ; ngài Phray Reh, Nghị sỹ, Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ; ông Lwin Oo, Văn phòng Thượng viện; bà Thida Tun, Văn phòng Thượng viện; ông Min Kyaing, Văn phòng Thượng viện; ông Ye Aung, cán bộ Bộ Thông tin.Chủ tịch Thượng viện Mahn Win Khaing Than, sinh ngày 23/4/1952, tại làng Yon Tha Lin, thị trấn Hinthada, vùng Ayeyarwady, Myanmar, có trình độ học vấn là Cử nhân Luật.Ngài Mahn Win Khaing có c hức vụ hiện tại là Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar. Ngài Mahn Win Khaing Than thuộc Đảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD).Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam Myanmar có bề dày lịch sử. Myanmar là một trong những quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á thiết lập quan hệ ngoại giao và nhiệt tình ủng hộ Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến thống nhất đất nước.Trong thời gian qua, quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar được củng cố, phát triển tốt đẹp. Hai bên duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc của lãnh đạo cấp cao; đẩy mạnh các cơ chế hợp tác song phương. Giao lưu nhân dân và hợp tác giữa các địa phương hai bên được tăng cường và ngày càng mở rộng.Hai nước tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, đặc biệt là tại ASEAN, Liên hợp quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng như: Hội nghị Cấp cao Hợp tác Campuchia-Lào-Myanmar-Việt Nam (CLMV), Hội nghị Cấp cao Chiến lược Hợp tác Kinh tế Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS)...Quan hệ giữa hai Quốc hội thời gian qua phát triển tốt đẹp. Quốc hội hai nước thường xuyên trao đổi đoàn, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát và các vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của Quốc hội. Hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Quốc hội hai nước hoạt động tích cực, góp phần làm cầu nối thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai Quốc hội.Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Thượng viện kiêm Chủ tịch Quốc hội Myanmar Mahn Win Khaing Than góp phần thúc đẩy tích cực mối quan hệ truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Myanmar; thúc đẩy hợp tác nghị viện giữa hai bên, trong đó có việc tăng cường trao đổi các đoàn cấp cao, trao đổi các vấn đề hợp tác song phương giữa hai nước, hai Quốc hội trong thời gian tới, các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm./.