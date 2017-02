Tang vật một vụ vận chuyển ma túy bị thu giữ. (Ảnh: Văn Đạt/TTXVN)

Ngày 8/2, tại Km 150 thuộc địa phận xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, các lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Sơn La đã phát hiện và bắt giữ Hoắc Công Huỳnh (sinh năm 1990, trú tại xã Ngọc Vân, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe môtô mang biển kiểm soát 30X3-5827, đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.Theo thông tin từ Công an tỉnh Sơn La, tang vật thu giữ gồm 3 bánh heroin với tổng trọng lượng 955,33 gam heroin, gần 1.200 viên hồng phiến, 2 điện thoại di động, 1 xe máy và một số vật chứng liên quan khác.Tại cơ quan công an, Huỳnh khai nhận được một đối tượng thuê mua số ma túy trên tại khu vực Hang Kia, xã Pa Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Huỳnh đang trên đường vận chuyển ma túy về thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ./.