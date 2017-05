Đối tượng Nguyễn Hữu Tấn. (Nguồn: Báo Vĩnh Long)

Chiều 4/5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp báo, cung cấp thông tin chính thức vụ việc nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn, sinh năm 1979, ngụ tổ 7, khóm 2, phường Thành Phước, thị xã Bình Minh dùng dao tự sát trong Trại tạm giam của Công an tỉnh Vĩnh Long.Tại buổi họp báo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long Phạm Văn Ngân khẳng định, nghi phạm Nguyễn Hữu Tấn chết trong trại tạm giam là do dùng dao rọc giấy để tự sát.Sự việc xảy ra như sau, ngày 2/5, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Vĩnh Long tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hữu Tấn để điều tra về hành vi tán phát tài liệu chống phá nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được quy định tại Điều 88 Bộ luật Hình sự. Cơ quan An ninh điều tra đã tiến hành dẫn giải đối tượng về cơ quan công an để làm việc.Khoảng 10 giờ 55 phút ngày 3/5, tại cơ quan công an, trong lúc làm việc, Tấn đề nghị điều tra viên cho xin một điếu thuốc để hút, sau đó xin nước để uống. Lợi dụng lúc cán bộ điều tra vừa ra khỏi phòng, đối tượng đã lục tìm con dao rọc giấy được cất trong cặp riêng của cán bộ điều tra (dùng để cắt niêm phong vật chứng khi làm việc) để tự sát bằng cách tự cắt mạch máu 2 bên cổ.Công an tỉnh Vĩnh Long đã thông báo và mời cha và vợ Nguyễn Hữu Tấn đến, dự khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường, sau đó hỗ trợ khâm liệm và đưa thi thể về thị xã Bình Minh làm đám tang.Hiện, Công an tỉnh Vĩnh Long tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Hoàng Học đề nghị các cơ quan báo chí thông tin về tình hình vụ việc một cách kịp thời, khách quan, trung thực, chính xác để người dân biết, hiểu đúng bản chất vụ việc, tránh bị lợi dụng, xuyên tạc, kích động, xúi giục làm những việc trái pháp luật./.