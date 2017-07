Theo phóng viên TTXVN tại La Habana, ngày 16/7, nhà ngoại giao, học giả, cựu sỹ quan quân đội Cuba Julio A.García Oliveras, người từng đảm nhiệm cương vị Đại sứ đầu tiên của chính phủ cách mạng Cuba tại Việt Nam, đã từ trần ở tuổi 86.Sinh năm 1931 tại La Habana, ông Julio Oliveras là kiến trúc sư, tiến sỹ kinh tế, từng tốt nghiệp Khóa học cao cấp quân sự của Lực lượng Vũ trang Cách mạng Cuba.Ông tham gia Cách mạng Cuba từ sớm, được phong hàm Tư lệnh năm 1959, và là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Cuba từ năm 1969 tới năm 1986.Trong thời gian làm Đại sứ Cuba tại Việt Nam từ năm 1966-1969, ông cũng kiêm nhiệm cương vị Trưởng phải đoàn quân sự Cuba tại Việt Nam, Lào và Campuchia và sau đó từng kinh qua các vị trí lãnh đạo trong nhiều lĩnh vực khác nhau.Ông đã xuất bản nhiều đầu sách, chủ yếu là về đề tài lịch sử, trong đó có tác phẩm "Hồ Chí Minh, người yêu nước, 60 năm đấu tranh cách mạng."Cùng ngày, đoàn đại biểu Đại sứ quán Việt Nam do Đại sứ Nguyễn Trung Thành dẫn đầu đã dự lễ viếng tiễn đưa ông Julio Oliveras – một người bạn thân thiết của nhân dân ta và một học giả uyên thâm am hiểu về Việt Nam, về nơi an nghỉ cuối cùng./.