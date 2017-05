Đồng won. (Nguồn: businesskorea.co.kr)

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn số liệu do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 8/5, cho biết đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Hàn Quốc năm ngoái đã sụt giảm lần đầu tiên trong 8 năm qua kể từ khi nổ ra cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.Theo BOK, tổng vốn đầu tư trực tiếp của Mỹ vào Hàn Quốc năm ngoái chỉ đạt 33,9 tỷ USD, thấp hơn 1% so với mức 34,2 tỷ USD của năm 2015. Con số này đánh dấu việc lần đầu tiên dòng vốn nói trên sụt giảm kể từ năm 2008, với tỷ lệ 8,1%.Tuy vậy, tính đến cuối năm ngoái, đầu tư của nước ngoài vào Hàn Quốc đã đạt tới 961,3 tỷ USD, tăng 2,3% so với 1 năm trước đó; trong khi đầu tư của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này ra nước ngoài (không kể dự trữ ngoại hối) tăng 11,9% so với cùng kỳ cuối năm 2015, lên mức 868,6 tỷ USD.Cũng trong thời kỳ này, Mỹ là nơi đón nhận lượng vốn đầu tư ra nước ngoài của Hàn Quốc ở mức cao nhất với 244,8 tỷ USD, tăng 23,2% so với cuối năm 2015.Tiếp sau đó là các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) với 139,1 tỷ USD, các nước Đông Nam Á với 137,6 tỷ USD và Trung Quốc với 123,6 tỷ USD./.