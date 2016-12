Đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 5

Ngày 27/12, tại Hà Nội đã diễn ra đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 5.



Đoàn Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn; đoàn Hàn Quốc do ông Hoang In-Mu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn.



Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Hàn Quốc sang Việt Nam tham dự đối thoại chính sách quốc phòng Việt Nam-Hàn Quốc lần thứ 5, đồng thời nhấn mạnh Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực, trong đó có quan hệ hợp tác về quốc phòng.



Hai bên đã cùng nhau trao đổi quan điểm về tình hình an ninh thế giới, khu vực và những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác kể từ phiên đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ 4 (9/2015) tới nay và định hướng các nội dung hợp tác nhằm đưa quan hệ hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu và đạt hiệu quả thiết thực./.