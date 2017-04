Khởi tố vụ xe tải cán chết cảnh sát giao thông ở Đồng Nai

Công an thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) đã tạm giữ hình sự Trương Văn Hường (37 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau, tạm trú tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa) để điều tra về hành vi "chống người thi hành công vụ.”Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 ngày 18/4, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát Trật tự, Công an thành phố Biên Hòa, do Trung úy Nguyễn Văn Hùng làm Tổ trưởng, cùng với hai chiến sỹ Nguyễn Tấn Hoàng và Cao Thanh Bình tuần tra trên đường Bùi Văn Hòa, thành phố Biên Hòa.Lúc này, tổ tuần tra phát hiện xe taxi 60A 340.51 dừng đỗ không đúng quy định tại khu vực bên cạnh Công viên Long Bình nên yêu cầu kiểm tra. Khi tổ tuần tra vừa tới, tài xế xe taxi bất ngờ quay ngược đầu xe chạy về hướng vòng xoay Tam Hiệp.Tổ tuần tra đã kịp thời chặn xe taxi lại và yêu cầu tài xế xuống xe xuất trình giấy tờ. Lúc này, Trung úy Nguyễn Văn Hùng vừa bước tới xe, tài xế taxi mở cửa và cầm theo một cây dao bấm ngụy trang trong tờ báo lao tới đâm vào người khiến Trung úy Hùng bị thương ở bụng.Được sự hỗ trợ của đồng đội, Trung úy Hùng đã tước được hung khí của đối tượng. Tuy nhiên, lái xe đã bỏ lại xe taxi và chạy trốn.Đến sáng 19/4, lái xe taxi tên Trương Văn Hường đã đến Công an thành phố Biên Hòa đầu thú.Vụ việc đang được Công an thành phố Biên Hòa điều tra làm rõ./.