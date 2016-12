Máy bơm dầu ở Williston, Bắc Dakota, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong phiên giao dịch ngày 22/12, giá vàng thế giới đi xuống, trước xu hướng mạnh lên của đồng USD và đồn đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục nâng lãi suất.Chốt phiên này, giá vàng giao tháng 2/2017 tại Sàn giao dịch kim loại New York (COMEX) giảm 2,5 USD (0,22%) xuống 1.130,70 USD/ounce.Trong báo cáo công bố cùng ngày, Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong quý 3/2016, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,5%, cao hơn so với mức ước tính 3,2% trước đó và là mức tăng nhanh nhất trong hai năm qua.Chi tiêu của người dân Mỹ, yếu tố đóng góp hơn 70% vào các hoạt động của nền kinh tế, tăng 3% so với mức dự báo 2,8% đưa ra trước đó.Các chuyên gia nhận định số liệu khả quan về kinh tế Mỹ sẽ thúc đẩy các nhà hoạch định chính sách nước này tiếp tục thắt chặt môi trường tín dụng, động thái sẽ làm giảm sức hấp dẫn của vàng.Theo Giám đốc điều hành RBC Wealth Management, George Gero, các thống kê mới về kinh tế Mỹ càng làm gia tăng khả năng Fed sẽ tiến hành thêm các đợt nâng lãi suất.Ngày 21/12, lượng vàng do quỹ giao dịch vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust nắm giữ giảm 0,43% xuống 824,54 tấn. Kể từ tháng 11/2016 đến nay, lượng vàng do quỹ này nắm giữ đã giảm hơn 12%.Trong phiên giao dịch ngày 22 /12, giá dầu thô thế giới tăng sau khi Mỹ thông báo số liệu khả quan về tốc độ tăng GDP của cường quốc này trong quý 3/2016.Nhà đầu tư cũng lạc quan về khả năng các nhà sản xuất dầu mỏ sẽ tuân thủ cam kết cắt giảm sản lượng khai thác.Kết thúc phiên này, tại thị trường New York, giá dầu thô ngọt nhẹ Mỹ giao tháng 2/2017 tăng 46 xu Mỹ lên 52,95 USD/thùng.Tại London, giá dầu Brent giao cùng kỳ cũng tăng 59 xu Mỹ lên 55,05 USD/thùng.Bộ Thương mại Mỹ cho biết trong quý 3/2016, kinh tế Mỹ tăng trưởng 3,5%, cao hơn so với mức ước tính 3,2% trước đó và là mức tăng nhanh nhất trong hai năm qua.Chi tiêu của người dân Mỹ, yếu tố đóng góp hơn 70% vào các hoạt động của nền kinh tế, tăng 3% so với mức dự báo 2,8% đưa ra trước đó.Trong khi đó, các nhà sản xuất dầu mỏ trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã đạt được một thỏa thuận cắt giảm khoảng 1,8 triệu thùng dầu/ngày kể từ ngày 1/1/2017.Thỏa thuận này đã hỗ trợ giá dầu thô tăng trong những tuần gần đây./.